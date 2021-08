Le dinar a débuté la semaine sur une note négative contre le dollar qui poursuit son ascension pour atteindre un nouveau record, à 141,11 DA/dollar, contre 140,72 DA/dollar la semaine dernière. C’est ce qu’on peut lire dans les cotations hebdomadaires, publiées hier par la Banque centrale.

Par Hakim Ould Mohamed

Le billet vert continue ainsi d’évoluer en tendance haussière ininterrompue et va d’un record à l’autre, alors que la demande pour les voyages semble marquer le pas ces dernières semaines. Le dinar perd également quelques centimes face à l’euro cette semaine. La parité dinar-euro évoluait sur une tendance stable depuis maintenant plusieurs semaines. En effet, la monnaie nationale semblait se redresser légèrement face à l’euro, mais sa cotation a repris une légère baisse cette semaine, comparativement aux cotations de la semaine dernière, sur le marché interbancaire des changes. La valeur de la monnaie unique a été fixée à 167,17 dinars cette semaine contre 167,12 la semaine dernière. Ainsi, les tendances de cette semaine sont facilement lisibles sur les courbes des cotations ; la monnaie nationale se repliant contre les deux principales devises d’échange, sur le marché interbancaire des changes. Et c’est le dollar qui progresse, à nouveau, de manière plus prononcée, enchaînant un nouveau record contre le dinar. Le billet vert apparaît encore plus solide et semble bien parti pour tester les records prévus par l’Exécutif dans sa loi de finances complémentaire 2021. Les indicateurs macroéconomiques contenus dans la LFC 2021 prévoient un taux de change moyen de 142,20 dinars pour un dollar cette année, confirmant la dépréciation du dinar entamée depuis le début 2020 après une année 2019 marquée par une stabilisation du taux de change du dinar par rapport aux principales devises. En 2020, le marché des changes s’était caractérisé par une dépréciation du dinar par rapport au dollar de 5,9% et par rapport à l’euro de 7,7%. Le dinar s’est échangé, en moyenne annuelle, en 2020, à 126,82 DA pour un dollar et à 144,85 DA pour un Euro contre, respectivement, 119,36 DA/dollar et 133,71 DA/euro, en moyenne annuelle en 2019. En fin de période (31 décembre 2020), le dinar s’est échangé à 132,13 DA pour un dollar et à 162,4 DA pour un euro. Au tableau des cotations commerciales du dinar, valables pour les opérations du commerce extérieur, la valeur du dollar a été fixée, jeudi, par la Banque d’Algérie à 135,12 dinars, tandis que celle de la principale devise du Vieux Continent à 159,78 dinars. Par ailleurs, au square Port-Saïd, plaque tournante algéroise du change parallèle, la tendance s’oriente plutôt vers la stabilisation du taux de change du dinar face aux trois principales devises, à savoir l’euro, le dollar américain et le dollar canadien. Après une hausse des cotations des trois devises ayant suivi l’annonce, par le gouvernement, de la reprise des vols internationaux et de l’ouverture partielle des frontières, la valeur des trois devises a entamé un mouvement à la baisse, voire vers une stabilisation du taux de change de la monnaie nationale. L’euro s’est échangé, hier, contre 210 dinars sur le marché parallèle des devises, alors qu’un dollar valait 178 dinars et la devise canadienne 137 dinars. Les cambistes, contactés par nos soins, notent une baisse de l’activité sur le marché en raison d’un repli notable de la demande de devises. L’euphorie qui a succédé à la reprise des vols internationaux de et vers l’Algérie depuis le 1er juin dernier semble céder le terrain à l’incertitude, voire aux inquiétudes suscitées par la hausse des contaminations aux variants. <