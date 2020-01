Le groupe français Castel va prendre la majorité de NCA Rouiba et ce après l’accord conclu entre les responsable de l’entreprise algérienne et le groupe BIH (Brasseries Internationales Holding), propriétaire de Castel.

L’accord, conclu en décembre dernier, a été confirmé par NCA Rouiba, dans un communiqué soulignant que « les actionnaires de NCA Rouiba, qui détiennent 44,04% du capital et des droits de vote de l’entreprise, ont manifesté immédiatement leur volonté de prendre part au redressement de l’entreprise dans les délais très courts qu’imposait la situation de la société ».

Cet accord a pour objet « notamment de sécuriser un apport de fonds propres de la part du groupe BIH par augmentation de capital de NCA Rouiba et faire face aux difficultés financières actuelles de l’entreprise », souligne le document. Avant d’expliquer que

« dans le cadre de la phase de mise en œuvre de l’accord du 30 décembre 2019, un financement d’urgence en faveur de NCA Rouiba a été mis en place, avec le soutien du groupe BIH, pour un montant de 945 millions de dinars ». Le financement d’urgence doit être rapidement accompagné d’une modification de la gouvernance de NCA Rouiba, qui permettrait d’assurer le soutien managérial et opérationnel nécessaire, ajoute la même source, précisant que la modification a été opérée à travers la désignation de deux nouveaux administrateurs de NCA Rouiba issus du groupe BIH, ainsi que par la désignation de Lotfi Kadaoui (actuellement dirigeant au sein du groupe BIH) en qualité de directeur général de NCA Rouiba, en remplacement de Slim Othmani, qui assure actuellement l’intérim de la direction générale et demeurera président du Conseil d’administration de NCA Rouiba.

Afric Invest s’apprête à quitter la Bourse d’Alger

Ce financement d’urgence serait ultérieurement complété par une augmentation de capital de NCA ROUIBA d’un montant significatif réservée à BIH, et aux termes de laquelle BIH deviendrait le nouvel actionnaire majoritaire de long terme de NCA Rouiba, poursuit le communiqué. Parallèlement, BIH envisage d’acquérir, dans les prochains jours, la totalité du capital de la société Afric Invest qui détient 14,82% du capital et des droits de vote de NCA Rouiba, ajoute le communiqué, indiquant que cette entreprise s’apprête à quitter la Bourse d’Alger. NCA Rouiba envisage, en effet, « un projet d’offre publique de retrait (OPR) de l’entreprise qui serait suivie d’une radiation des actions de cette dernière de la Bourse des Valeurs d’Alger », lit-on encore sur le document. « Cette OPR-radiation, qui est prévue pour intervenir avant l’augmentation de capital susvisée, est une étape du plan d’adossement dont la mise en œuvre est nécessaire à la sauvegarde et au redressement de NCA Rouiba », explique le communiqué, ajoutant que ce projet d’OPR-radiation « devrait être soumis prochainement à l’examen de la Commission d’organisation et de surveillance des opérations de Bourse (Cosob) et de la Société de gestion de la Bourse des valeurs d’Alger (SGBV ) ».<

Articles similaires