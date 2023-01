Emploitic, leader du recrutement en ligne et acteur majeur de solutions RH en Algérie, dresse le bilan de son activité recrutement à travers l’analyse des données de son site Emploitic.com, ainsi que les résultats de différentes études menées par Emploitic et par le cabinet international Boston Consulting Group (BCG), en partenariat avec The Network l’alliance internationale regroupant les plus grands sites de recrutement dans le monde. Le nombre d’offres d’emploi publiées sur le site Emploitic.com a enregistré une hausse de 30% en 2022 en comparaison avec l’année 2021. Après près de deux ans de COVID, la grande majorité des secteurs économiques ont connu un rebond de croissance en 2022 comparé à l’année qui l’a précédée, ce qui a créé une dynamisation du marché de l’emploi et l’émergence de nouveaux besoins et métiers.



L’industrie en tête des secteurs ayant le plus recruté

Comme en 2021, le secteur de l’industrie continue de figurer en tête des secteurs ayant le plus recruté sur Emploitic.com, avec 31% du global des opportunités affichées, soit le même pourcentage qu’en 2021. Le secteur des services arrive à la seconde place avec 23% (25%en 2021) des offres publiées ce qui témoigne du retour des PME à l’embauche, suivi par celui du commerce & distribution avec 12% (14% en 2021) . S’en suivent les secteurs de l’informatique – Télécom – Internet (11%), du BTP (9%); des finances (8%), de l’Energie (6%) et de l’Administration & ONG (1%). + 13 542 annonces publiées sur Emploitic.com totalisent près de 29 600 opportunités d’emploi. Ces opportunités ciblaient les chercheurs d’emploi de tout niveau et dans des métiers divers. Il est à constater la progression positive des offres d’emploi ciblant les candidats débutants ou primo-demandeurs et qui représente près du tiers des opportunités affichées. Les annonces d’emploi ciblant des candidats expérimentés ont représenté les deux tiers restants. Les métiers du commercial, de l’industrie et de la finance figurent dans le Top 3 des métiers les plus recherchés. Comme pour l’année 2021, le métier le plus convoité reste celui du commercial avec 25% des annonces affichées sur le site Emploitic.com. 21% des opportunités concernaient les métiers de l’administration, suivis des métiers de l’industrie avec 19% des offres, et de la finance avec 13% L’équilibre entre vie professionnelle et personnelle est la priorité de 66% des candidats dans la recherche de leur emploi Emploitic, a participé avec Boston Consulting Group BCG et The Network, à une étude mondiale sur les aspirations professionnelles des employés du futur. L’étude révèle les nouvelles attentes des chercheurs d’emploi dans le monde, avec un volet dédié à chaque pays participant, dont l’Algérie. En ce qui concerne les aspirations professionnelles des répondants Algériens :

Avoir un emploi stable avec un bon équilibre entre vie professionnelle et personnelle a récolté 66% des réponses.

Rejoindre une entreprise ayant une forte marque employeur 41% des réponses.

Travailler dans une entreprise avec des projets innovants et passionnants 34%,

Se diriger vers l’entreprenariat et créer leur propre entreprise 23%.

Il est à noter que les répondants pouvaient choisir plusieurs options

Les talents se faisant de plus en plus rares au niveau mondial, l'enquête relève que 50% des répondants se disent prêts à refuser un emploi s'ils ont une mauvaise expérience lors du processus de recrutement. D'où l'importance de la marque employeur et l'expérience candidat lors du processus de recrutement.