La devise européenne a fortement chuté sur les bourses mondiales pendant que le dollar confirmait peu à peu sa bonne santé, obligeant sa rivale européenne à se rapprocher de plus en plus de la parité.

L’euro pâtit notamment de l’aggravation de la crise énergétique en Europe obligeant les investisseurs à délaisser la principale devise de la zone euro. Le plongeon de l’euro face au dollar se lit aisément sur les cotations commerciales du dinar publiées par la banque centrale. Cette semaine, le dollar vaut 146,90 dinars à la vente, tandis que la valeur de la monnaie unique est fixée à 147,28 dinars. C’est-à-dire que l’euro vaut moins d’un dollar, soit 0,38 dollar ; une cotation reflétant parfaitement l’évolution des deux devises sur les bourses mondiales. C’est une première depuis 2002. Les perspectives d’une pénurie de gaz naturel en Europe ont entrainé une chute libre de la devise européenne qui file désormais droit vers la parité, voire au-dessous ; un scénario qui ne serait pas sans conséquences sur l’économie européenne, prise en tenailles entre une inflation galopante et les craintes d’une nouvelle récession. Pour l’économie algérienne, cette chute vertigineuse de l’euro est une bonne nouvelle, car entrainant une baisse de la valeur des importations de l’Algérie de provenance de la zone euro. Etant le principal partenaire commercial de l’Algérie avec, au tableau, plus de 50% des échanges, l’Union européenne pourrait conserver sa position, mais verra la valeur de ses exportations vers l’Algérie baisser de plus de 15% en raison de la chute de l’euro. Les consommateurs algériens et les entreprises qui s’approvisionnent de l’UE en intrants et matières premières sont ainsi les premiers gagnants de cette chute de la valeur de l’euro par rapport au dollar. Cela devrait se traduire, si ce plongeon venait à s’inscrire dans la durée, par une baisse de l’inflation, tant il est vrai qu’elle serait d’origine importée, mais cette baisse pourrait être de faible ampleur car contrebalancée par la hausse des taux d’inflation dans les pays partenaires.



Hausse de la demande



Les comptes extérieurs de l’Algérie, la balance commerciale et, plus globalement, la balance des paiements, pourraient connaitre une nouvelle tendance vers l’amélioration compte tenu de la faiblesse de l’euro. Mais attention ! L’Algérie achète de plus en plus de la zone dollar, essentiellement de la Chine, de la Turquie, du Moyen-Orient et de l’Amérique Latine, et le renforcement du dollar pourrait neutraliser les effets positifs de la baisse de la valeur de la monnaie unique. Le renforcement du dollar pourrait se traduire aussi par la baisse des cours du pétrole, ce qui limiterait la hausse des recettes de l’Algérie en devises. Cependant, cette baisse de l’euro en période estivale ne profiterait que marginalement aux touristes algériens désireux passer leurs vacances en Europe, puisque sur le marché parallèle des devises, la chute n’est pas aussi drastique que celle que connait la devise européenne sur le marché officiel des changes. En effet, alors que la monnaie unique a chuté de 165 dinars/euro, voici quelques jours, à seulement 147 dinars/euro sur le marché officiel, le marché parallèle semble avoir la peau dure, puisque l’euro n’a perdu que 10 dinars durant sa chute. Il a ainsi décroché d’une cotation de 218 dinars/euro, il y a quelques jours, à 207 dinars/euro ce samedi au Square Port Said. Le billet vert a quant à lui progressé à 207 dinars/dollar, contre une cotation de 195 dinars/dollar il y a quelques jours seulement. La progression du dollar peut être expliqué par l’effet demande qui a connu une importante hausse ces derniers jours, formulée aussi bien par les vacanciers à destination de la Turquie que par les commerçants. La chute de l’euro a été amortie aussi par la hausse de la demande sur le marché parallèle, alors que l’accès à l’offre bancaire via l’allocation touristique tend à se compliquer. C’est ainsi que se présente le tableau des cotations du dinar qui semble respirer sur le marché officiel des suites de la chute de l’euro, laquelle chute a été quelque peu amortie sur le marché parallèle par une hausse importante de la demande.