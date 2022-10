PAR NAZIM BRAHIMI

Depuis l’annonce, dimanche à l’issue de la réunion extraordinaire du Conseil des ministres, de l’autorisation d’importer des voitures de moins de 3 ans aux particuliers, nous assistons à un flux d’interrogations sur fond d’attente, notamment sur les probables réactions du marché d’occasion, mais surtout sur les modalités d’importation. Une attention particulière est d’ores et déjà accordée à l’écho que donneront vraisemblablement dès ce week-end les différents marchés du pays du véhicule d’occasion à la décision du retour de l’importation des voitures de moins de 3 ans.

Y aura-t-il une baisse significative des prix qui ont été très élevés pendant la période de suspension de l’importation et le gel des activités de concessionnaires automobiles ? C’est la question que se posent de nombreux Algériens parmi ceux qui se projettent dans l’achat d’une voiture d’occasion et ceux qui pensent en vendre et prétendre à un véhicule neuf.

Plus de 10 000 annonces de vente de voitures ont été déposées entre dimanche et lundi derniers sur la plateforme d’annonces de ventes sur internet «Oued Kniss» dans ce qui traduit une situation inédite dans le secteur.

Pour les prétendants à l’achat d’un véhicule neuf, l’échéance doit attendre l’aboutissement des négociations avec les constructeurs mondiaux intéressés et conforme au taux d’intégration exigé. Autrement dit, deux options s’offrent aux Algériens. La première est celle de prétendre à un véhicule d’occasion, la seconde est celle de l’importation du neuf par les constructeurs.

Pour la première option, l’opération peut être envisagée dans l’immédiat dès les textes d’application publiés. Ce n’est pas le cas pour la deuxième option dont le processus annonce plusieurs étapes nécessaires.

Il s’agit notamment de la candidature d’investissement, la mise en production des modèles destinés au marché local, l’installation des unités de production, l’installation des structures de commercialisation et de service après-vente, la domiciliation bancaire…

Ces étapes déjà nombreuses, auxquelles il faudrait ajouter des tracasseries administratives, feront que les premiers véhicules neufs importés n’arriveront pas dans les tout prochains mois. Il faudrait peut-être l’envisager vers la mi-2023.

C’est probablement à cause du temps qu’exigera la concrétisation de cette option que les pouvoirs publics ont retenu l’option du véhicule de moins de 3 ans avec l’objectif de donner un bol d’air au marché de l’automobile qui étouffe depuis plusieurs années.

Cependant l’offre en véhicules de moins de 3 ans n’est pas si avantageuse dans le Vieux continent où les prix de cette catégorie de voitures sont partis à la hausse sous l’effet de la guerre en Ukraine sur la chaîne de fabrication et d’approvisionnement des usines automobiles. En ce qui concerne les groupes étrangers à s’installer en Algérie, les premières intentions sont d’ores et déjà annoncées. En effet, des entreprises françaises ont exprimé leur volonté d’investir dans le marché automobile algérien, suite à la décision prise par le président Tebboune d’autoriser les constructeurs automobiles à importer des véhicules.

Le vice-président et porte-parole du Mouvement des entreprises de France (Medef) a fait part de l’intérêt des constructeurs automobiles français, tels que Stellantis, qui comprend «Peugeot», «Citroën», «Opel» et «Fiat-Chrysler», pour le marché algérien, a rapporté hier Echoroukonline.

Le responsable a déclaré que les décisions annoncées ne peuvent que susciter l’intérêt des concessionnaires français, lesquels estiment que le marché algérien «revêt aujourd’hui une grande importance pour eux notamment le secteur de la mécanique et de l’automobile», considérant que le futur partenariat algéro-français «est avant tout conditionné à la volonté des Français d’investir en Algérie», dans la mesure où il s’agit d’un «marché important».

En tout état de cause, la décision actée lors du dernier Conseil des ministres a sonné le dégel du secteur de l’automobile en attendant la rentrée en vigueur des mesures annoncées.



Le ministre de l’Industrie, Ahmed

Zeghdar, a répondu en ce qui concerne l’importation par les particuliers des véhicules de moins de 3 ans, que «cela dépend du parachèvement des dispositions organisationnelles avec le ministère des Finances concernant les procédures douanières et autres». Lors du dernier Conseil des ministres, le Président de la République a donné des instructions en vue de «présenter le cahier des charges relatif aux concessionnaires automobiles lors du prochain Conseil des ministres pour en arrêter le contenu avant la fin 2022». Une instruction qui a accompagné sa décision d’autoriser les constructeurs automobiles étrangers à «importer les véhicules pour les vendre en Algérie, parallèlement au suivi méticuleux et continu du processus de lancement d’une véritable industrie automobile en Algérie, dans les plus brefs délais». <

