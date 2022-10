Les bonnes nouvelles s’enchaînent dans le secteur automobile en Algérie.

PAR INES DALI

L’une après l’autre, elles viennent soulager un marché à l’arrêt aussi bien pour les producteurs que pour les concessionnaires. Mais pas seulement puisque la remise en marche de la machine industrielle automobile permettra également de relancer l’emploi dans ce secteur, sachant que des milliers de personnes ont dû se retrouver au chômage après l’arrêt du dispositif d’importation des kits CKD/SKD destinés à l’assemblage de véhicules. Sans oublier qu’à cela s’ajoute la libération de l’importation des véhicules de moins de trois ans pour les particuliers à partir de l’année prochaine. Après la signature d’un accord avec l’italien Stellantis pour la production de Fiat et l’annonce par Renault Algérie de la reprise de son activité, c’est au tour de Hyundai d’annoncer son retour sur le marché automobile par la réouverture de l’unité TMC de Tiaret. La concurrence promet d’être au rendez-vous. Maintenant que le marché semble être libéré et que les orientations versent dans le sens positif de mettre sur rail les voies et moyens permettant la disponibilité des véhicules au profit du consommateur algérien, il s’agit de ne plus perdre de temps et de faire en sorte que tout ce qui avait constitué une entrave puisse être levé. Si les choses se mettent progressivement en place pour les constructeurs, dont les noms sont dévoilés petit à petit, les concessionnaires, eux, attendent avec impatience la publication du cahier des charges, comme ils l’ont fait savoir à maintes reprises. Selon le communiqué du Conseil des ministres de dimanche 23 octobre, instruction a été donnée par le Chef de l’Etat de «publier le cahier des charges de l’activité de concessionnaires d’importation de véhicules neufs d’ici une semaine, et mettre fin grâce à ce texte aux anciennes pratiques qui ont épuisé les citoyens et le trésor public». La délivrance des concessionnaires ne devrait donc plus tarder si les consignes sont appliquées avec rigueur notamment concernant les délais impartis.



Ne plus perdre de temps

Le nouveau cahier des charges, pour l’élaboration duquel une commission a été mise en place au niveau du ministère de l’Industrie, devrait donc prendre en compte le facteur temps par la «simplification des procédures» en plus de la délivrance des agréments «rapidement» aux concessionnaires concernés, selon la promesse du ministre du secteur. Il devrait également lever des entraves identifiées, fixer les conditions d’importation et de distribution des véhicules en fonction de chaque catégorie, contrairement à ce que prévoyait le texte précédent. Concernant la production automobile, le Premier ministre avait, à son tour, assuré, le 15 octobre, que l’Algérie allait «accélérer les mesures» pour réaliser une véritable industrie dans ce domaine.

L’impact sera la disponibilité des véhicules sur le marché au profit d’une clientèle dont l’attente a suffisamment duré et, au-delà encore, la reprise du marché de l’emploi qui a reçu un véritable coup de massue, étant donné que ce sont des dizaines de milliers de postes, direct et indirects, qui ont été supprimés. Il s’agit, selon le groupement des concessionnaires automobile, d’une perte de plus de 30.000 emplois directs et de dizaines de milliers d’autres postes indirects pour le secteur. La relance annoncée pour l’importation de véhicules et la mise en marche de l’industrie auto pourrait contribuer à la création d’un total de 100.000 emplois (directs et indirects). Ce qui est une autre bonne nouvelle pour une main d’œuvre qualifiée, à l’instar de celle qui était employée avant l’arrêt de toute l’activité auto. C’est le cas de l’entreprise TMC, qui a repris son activité jeudi 27 octobre avec la reprise de ses anciens employés. Spécialisée dans le montage de véhicules Hyundai, au niveau du complexe sis à Zaâroura dans la wilaya de Tiaret, cette entreprise a déjà rappelé, dans un premier temps, 158 employés sur un total de 740 recrutés par l’usine avant sa fermeture il y a trois ans.

L’effectif rappelé est employé pour la mise en service des deux lignes de production (sur sept que compte l’usine) qui permettront le montage de véhicules touristiques de type «New Accent» dont une gamme fonctionnant à l’essence et l’autre au diesel, a déclaré le Directeur général de l’unité de Tiaret, Khaled Djaballah, lors de la cérémonie organisée à l’occasion de la reprise de l’activité de TMC. Cette dernière, rappelle-t-on, appartenait à l’homme d’affaires Mahieddine Tahkout, poursuivi et condamné dans des affaires de corruption à partir de 2019. Après les jugements définitifs rendus dans cette affaire, ses biens, dont l’usine de montage de véhicules TMC, ont été confisqués par l’Etat. Après trois ans d’arrêt, la réouverture de l’unité de Tiaret a été annoncée jeudi dernier par le nouveau directeur général de TMC, la société qui détient l’usine.



Le véhicule Hyundai disponible au 1er trimestre 2023 pour le grand public

Lors de cette cérémonie présidée par le wali de Tiaret, Ali Bougara, le nouveau responsable de l’usine de Tiaret a fait savoir que 2.344 véhicules Hyundai seront montés d’ici à la fin de l’année en cours. La deuxième phase, quant à elle, sera lancée au début de 2023 par l’exploitation de deux autres lignes de production, dont une pour les camionnettes, pouvant produire jusqu’à 70.000 unités lorsqu’elle atteindra sa capacité maximale de production. Abordant les questions de la disponibilité et des prix des véhicules, le directeur stratégie de la société TMC Algérie, Abderrahmane Bedjaoui, a indiqué que «le véhicule New Accent sera bientôt disponible pour les commandes des administrations publiques et des ministères» et «au premier trimestre 2023 pour le grand public». Quant au prix, il est «actuellement à l’étude au niveau de la société de commercialisation». Il semble que les capacités de TMC sont encore plus importantes puisque son directeur général a révélé que l’entreprise dispose également d’une autre unité de montage à Frenda, dans la même wilaya, dotée d’une capacité de 30.000 véhicules par an.

La société possède également une unité de production des accessoires plastiques à Khemisti (Tissemsilt) et une autre de production de plaquettes de freins à Rouiba (Alger) d’une capacité de production de 1 million d’unités par an, selon M. Bedjaoui. Une autre unité est prévue d’être ouverte à l’usine de Tiaret pour la production des sièges et du réseau électrique et de radio, en plus de la sous-traitance avec les petites et moyennes entreprises qui seront chargées de fournir à la société des accessoires et autres. Pour ce faire, des contacts sont en cours avec le partenaire coréen pour transférer pleinement son expérience à la partie algérienne. <