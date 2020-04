Agissant sur la base d’informations fiables faisant état de la présence dans la zone d’habitations de deux individus, circulant à bord d’un véhicule de marque Hyundai de type Accent, proposant aux jeunes de cette région à vocation agro-pastorale des psychotropes en gélules hallucinogènes, les éléments de la Police judiciaire de la Sûreté de daïra de Mansourah, à 60 km au sud de Ghardaïa, en direction de Hassi Lefhel et El Menéa, se sont lancés à la recherche des deux suspects et du véhicule dans lequel ils circulent. Très rapidement, le soir même et ce, une demi-heure après l’entrée en vigueur du couvre-feu sanitaire, soit à 19H30, ils réussirent à intercepter le véhicule et ses occupants dans un point de contrôle installé au niveau de l’une des sorties de cette petite ville du sud du pays. Procédant à une fouille minutieuse du véhicule, ils découvrirent, bien enfouis sous la banquette avant droite, plusieurs plaquettes de 160 gélules psychotropes.

Poursuivant leur fouille, notamment au corps, ils découvrent sur les deux individus une somme de 85 500 DA, fruit présumé de la vente de psychotropes, et un couteau de 6e catégorie, dit 3 étoiles. Présentés devant le Procureur de la République du Tribunal territorialement compétent, ils ont été jugés dans le cadre de la comparution directe et écopés de deux ans de prison ferme chacun pour détention et commercialisation de psychotropes avec utilisation de véhicule et détention d’arme blanche. Agés de 22 et 36 ans, ils ont été écroués à la prison de Chaâbet Ennichène de Ghardaïa.O. Y.