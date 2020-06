La reprise à la hausse des niveaux de contamination sur le plan national est venue nous rappeler que la menace est bien là, et ce, malgré la ferme volonté du plus grand nombre de ne pas croire au cauchemar. Faire comme si la pandémie a été vaincue pourrait s’avérer particulièrement risquée, c’est refuser de croire une réalité qui tue pourtant tous les jours. La hausse des taux de contamination reste à l’évidence liée à l’enclenchement du processus de déconfinement. Un processus qui a poussé des millions de personnes à revenir à l’activité, notamment professionnelle. Sauf que ce retour massif dans le mouvement n’a pas visiblement été suivi par un respect strict des consignes de sécurité et de distanciation. L’on nous rapporte çà et là des situations à la limite du surréalisme en temps de pandémie. Des cérémonies de mariage sans aucun respect des règles et des centres commerciaux oublieux de la grave situation sanitaire que nous vivons. Le Comité scientifique en charge du suivi de l’épidémie estime que « la situation épidémique invite à l’inquiétude » mais exclut pour l’heure « un retour au confinement total » après le pic des cas positifs enregistrés ces derniers jours dans certaines wilayas. L’option d’un confinement par région ou par commune semble privilégiée. D’autant que les cas de contaminations ne concernent pas l’ensemble du territoire national. Les wilayas les plus touchées actuellement devraient particulièrement recevoir le plus grand intérêt des autorités nationales. S’attaquer au mal avant qu’il ne s’installe durablement. Il faudrait également « sévir » lorsque les mesures barrières ne sont pas respectées notamment dans les espaces commerciaux. Le rôle de l’Etat est largement engagé dans sa responsabilité de la protection des citoyens. Il est clair que la flambée des cas dans certaines wilayas est due au non-respect des mesures barrières, à commencer par la nonchalance dans le port du masque, lequel manquement est pourtant puni par la loi.