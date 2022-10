PAR MILINA KOUACI

Le ministère de l’Education nationale doit trouver une solution radicale au problème de la «mauvaise distribution» du manuel scolaire. En effet, trois semaines après la rentrée scolaire, des élèves sont toujours sans manuel scolaire. Les parents n’ont pu se procurer le livre alors que le ministère a affirmé couvrir les besoins du secteur à 120%.

D’après les parents d’élèves, la rentrée scolaire connaît un déficit en matière de distribution du manuel scolaire. Ainsi, la couverture des besoins en manuels de l’ensemble des cycles scolaires, primaire, moyen et secondaire, n’a pas été assurée malgré les promesses du ministère de l’Education nationale de garantir une couverture des besoins de près de 120% avant la rentrée. Abdelhakim Belabed a affirmé que l’ONPS a imprimé 70 millions de livres. Mais selon le partenaire social, la réalité sur le terrain est autre.

En effet, le secrétaire général de l’Organisation nationale des professeurs de l’éducation, Boudjemaa Chihoub, a indiqué, hier, que des écoles connaissent cette année un manque de manuel scolaire. «Malheureusement, près d’un mois après la rentrée scolaire, des élèves sont sans livres». Il cite à titre d’exemple un lycée de Douéra (Alger). Le directeur de ce lycée, selon notre interlocuteur, a demandé un quota qu’il n’a pas reçu dans sa totalité.

De son côté, l’Union nationale des parents d’élèves (UNPE) indique que le manque de manuel scolaire est signalé dans les grandes villes comme dans les zones rurales bien que l’ONPS a élargi le réseau des points de vente sur tout le territoire national. Le président de l’UNPE, Hamid Saadi, renvoie ce problème à la mauvaise gestion et distribution du manuel scolaire.

La vente du livre scolaire est boycottée dans les établissements scolaires à l’appel des syndicats qui se chargent de l’opération de vente. Le Conseil national des directeurs de l’enseignement moyen (Cnadem) et ceux de l’enseignement secondaire (Cnadl) ont à titre d’exemple appelé leurs adhérents à boycotter la vente du livre scolaire. Toutefois, même chez les libraires privés, le livre est en manque et «beaucoup d’élèves se retrouvent sans cet outil essentiel», regrette M. Saadi.

Pour lui, «cette situation est due à l’anarchie dans la distribution», tout en écartant la possibilité de l’existence d’un problème de production car la quantité imprimée est suffisante pour couvrir tout le besoin actuel, en s’appuyant sur les propos de Belabed. «Le manuel scolaire est disponible et le nombre de livres imprimés au niveau du ministère de l’Education est estimé à 70 millions de livres cette année. Cependant, le mode de distribution a créé un problème», a-t-il dit, appelant dans ce sens la tutelle à trouver une issue radicale à ce problème qui revient à chaque année scolaire.

