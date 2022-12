La Société de l’eau et de l’assainissement d’Oran «SEOR» procèdera, dans les prochains jours, à la modification de son programme de distribution d’eau potable dans la wilaya, en raison du manque de la pluviométrie, a indiqué, lundi, un communiqué de cette société. La même source a expliqué que la «SEOR» a décidé de modifier le programme de distribution d’eau potable dans le but d’assurer une distribution équitable et équilibrée entre les habitants de la wilaya, en raison de la baisse du niveau des eaux de surface, à l’instar de celle fournie à la wilaya d’Oran, et «afin de redresser la situation dans l’alimentation en eau potable». «Ces décisions de précaution interviennent pour préserver le niveau d’eau des barrages, compte tenu de la pénurie enregistrée dans la pluviométrie, ces derniers temps», a indiqué le texte. «Ce programme peut être révisé avec l’amélioration de la pluviométrie, celle du niveau d’eau des barrages et la productivité des usines de dessalement d’eau de mer», a-t-on ajouté. La même source a souligné que cinq communes maintiendront le système quotidien de distribution, tandis que douze autres passeront à la moyenne d’un jour sur deux et cinq autres seront concernées par une distribution quotidienne d’un jour sur deux, tandis que les quatre autres communes passeront à un jour sur trois ou plus.

