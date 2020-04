Le Syndicat national des médecins libéraux (SNML) ainsi que la section ordinale nationale des médecins dentistes régionale de Sétif crient au manque de moyens de protection. «L’équipement des praticiens de santé libérale est très impacté par le manque de moyen de protection et d’hygiène qui font des cabinets médicaux un foyer de propagation et de contamination du coronavirus», alertent-ils. Rappelant que «le combat face au coronavirus ne peut se concevoir sans de sérieuses et efficaces mesures de protection du personnel soignant», il évoque notamment le manque de bavettes.

Selon ce syndicat, les médecins libéraux continuent à travailler dans les «zones à risques» avec des «moyens de protection rudimentaires et paient cher leur sens du devoir». Le SNML cite la wilaya de Blida où «certains médecins du secteur privé ayant contracté la maladie, sont en réanimation ou décédés».

«Les bavettes chirurgicales actuellement mises à la disposition du corps médical ne suffisent ni en quantité ni en qualité, car non protectrices (non FFP2)», ajoute la même source. Faute de protection adéquate, le cabinet médical devient un foyer de contamination et le médecin libéral met en danger sa personne, sa famille, son personnel et ses patients, regrette le syndicat.

Pour le SNML, la note ministérielle n°15 du 08 avril dernier, relative à la protection des personnels de santé face au Coivd-19, «met les directeurs de la santé publique de wilaya devant leurs responsabilités civiles et pénales». Ceci étant, certains DSP n’hésitent pas à menacer de «fermeture» les cabinets des professionnels de santé libéraux. Ces derniers se disent «convaincus» que seules la «concertation et l’union des efforts» permettront de trouver des solutions aux «difficultés» rencontrées par les autorités sanitaires face à cette épidémie et non pas la coercition, rappelant ainsi être «pleinement engagés de manière responsable dans ce combat.»

Quant à la section ordinale nationale des médecins dentistes régionale de Sétif a, elle, appelé les professionnels de ne prendre en charge que les cas jugés urgents avec le maximum de vigilance et de protection pour le praticien et le patient. Cette décision est prise face à «l’absence de moyens de protection et au vu de la situation sanitaire inédite du Covid-19».

Afin d’éviter tout risque de transmission, la section régionale de Sétif recommande aux médecins dentistes «le respect strict des règles d’hygiène et d’asepsie et une organisation de travail adaptée à la situation actuelle». Le syndicat rappelle par ailleurs, que toute activité au cabinet dentaire est conditionnée par la disposition des moyens pour une «protection optimale» afin de limiter les risques de contamination et propagation du virus Covid-19, citant entre autre les masques FFP2, gants, blouse, sur-blouse imperméable et lunette de protection.

