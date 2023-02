PAR MILINA KOUACI

«Le problème de manque de chauffage dans les écoles a été pris en charge. Les élèves poursuivent les cours dans de bonne conditions», a affirmé le ministre de l’Education Abdelhakim Belabed.

Le ministre de l’Education a effectué hier une visite de travail et d’inspection dans la wilaya de Tlemcen pour s’enquérir des conditions de scolarité (chauffage, tablettes électronique et cantines scolaires).

M. Belabed est revenu à l’occasion sur le problème de manque de chauffage qui a été soulevé au cours du dernier mois, après la vague de froid qui a frappé le pays. «Le problème de chauffage a été pris en charge. Nos élèves poursuivent les cours dans de bonnes conditions», a affirmé le ministre qui, pour rappel, a donné récemment des instructions pour venir à bout de ce problème qui a fait réagir personnel enseignant et parents d’élèves. Le partenaire social a, en effet, dénoncé le problème de défectuosité et d’entretien d’équipements, ainsi que la non disposition d’appareils de chauffage dans plusieurs écoles. Le ministre a ainsi, donné, des instructions, lors d’une réunion présidée par visioconférence, avec les cadres de l’administration centrale et les directeurs de l’éducation des wilayas, consacrée à l’examen de la situation du chauffage dans les établissements scolaires. M. Belabed a ordonné aux directeurs de l’Education nationale de remédier aux insuffisances enregistrées au niveau des établissements éducatifs concernant le chauffage et l’étanchéité. Le ministre a ordonné de prendre les mesures opérationnelles d’intervention selon la nature des insuffisances enregistrées et l’application des mesures de sécurité et de prévention en vigueur pour protéger les élèves de tout danger. Dans un autre contexte, le ministre a insisté sur «l’importance» qu’accorde l’Etat pour le bon déroulement de l’année scolaire. Même après le retour au système d’enseignement habituel, «l’année scolaire se déroule dans la sérénité et de bonnes conditions».

Il a cité entre autres les mesures prises par son secteur au profit des élèves, tel que l’allocation spéciale de scolarité versée au temps opportun et la distribution du livre gratuit aux élèves, ainsi que les mesures prises pour l’allégement du poids du cartable (livre électronique et tablettes). n

