Soixante minutes sur la pelouse de l’Etihad Stadium pour faire l’étalage de sa maîtrise technique indéniable. Un toucher de balle qui ne laisse personne indifférent et un but de très grande classe, Riyad Mahrez a -encore une fois- prouvé qu’il est indétrônable. Même dans un club de renommée comme Manchester City. C’est Burnley qui en a fait les frais.

Avant-hier, il n’y a pas que les Citizens qui étaient en démonstration pour le compte de la 30e journée de Premier League et le carton 5 buts à 0 face à Burnley. En effet, le Fennec est allé d’un doublé et s’est offert une réalisation de grande classe. A la 43e minute, après une longue transversale de Fernandinho, c’était le récital. Contrôle en plein course, fixation du vis-à-vis avec des passements de jambes et sa feinte de frappe spéciale, le défenseur Charlie Taylor est dans le vent. Riyad conclura son numéro du droit pour faire le break. Dans le temps additionnel (45’+3), il aggravait la marque en transformant un penalty. À la pause, lui et les siens menaient 3 buts à 0. A présent, l’international algérien compile 11 buts et 15 passes décisives en 39 apparitions toutes compétitions réunies. Not bad! Le capitaine de l’équipe nationale venait de faire le boulot et marquer son territoire sur le flanc gauche. Même en la présence d’un Bernardo Silva qui l’a souvent gêné et réduit son champ d’activité car les deux joueurs sont des profils quasi-similaires. Mais, vous l’aurez deviné, le Dz a plus de maîtrise et d’aisance. Il est plus efficace. Et cela saute aux yeux quand on voit la manière avec laquelle il a négocié les 48 ballons qui ont transité par son délicieux pied gauche.

« Un cauchemar pour

les défenseur »

Remarquable. C’est le terme approprié. Surtout quand il s’agit de dompter le ballon. Sur les plateaux de « BeIN Sports arabic », Hatem Trabelsi, ancien défenseur de la Tunisie, semblait en admiration pour les contrôler du natif de Sarcelles : « il devrait penser à ouvrir une école pour apprendre les contrôles. Ce qu’il fait est incroyable.» De l’Orient à l’Occident, l’avis est le même. Cette fois, c’est un ex-international anglais et présentateur de « Sky Sports », Gary Lineker, qui était dithyrambique pour le Champion d’Afrique : « Je peux regarder jouer Mahrez toute la nuit tant que Guardiola ne le sort pas. Son toucher de balle est incroyablement raffiné. Il sent le ballon et c’est impossible de savoir dans quelle direction il ira. Un vrai cauchemar pour les défenseurs», a-t-il tweeté. Rien que ça.

Ce qui est certain, c’est que la halte sanitaire provoquée par le Coronavirus n’a en rien cassé la dynamique du Meilleur joueur de Premier League en 2016. Il garde ses mêmes standards en étant impliqué, en moyenne, dans un but par rencontre jouée.

La constance est là. Pour s’imposer, il lui a fallu beaucoup de patience et du talent pour convaincre un Guardiola réputé pour être dans l’extrême exigence.

Le technicien espagnol pourra compter sur son poulain pour les challenges à venir. Il y aura le choc face Chelsea demain à Stamford Bridge puis la réception de Liverpool trois jours plus tard. Sans oublier que les Skyblues sont en lice en FA Cup et Ligue des Champions. Ce n’est pas les défis qui manquent. n