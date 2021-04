L’annonce en début de semaine du départ de Sergio Agüero de Manchester City, en fin de saison fait couler beaucoup d’encre depuis quelques jours. En fin de contrat avec les Skyblues, l’attaquant argentin attise les convoitises et ne manque pas de prétendants. Alors que la Juventus, le Barça ou encore Chelsea ont fait part de leur intérêt, Manchester United ne rentrera pas dans la course à la signature de l’ancien de l’Atletico.

Une information que nous révélait le Daily Star, hier matin, selon qui, une arrivée du Kun chez les Red Devils ne serait pas d’actualité. Une volonté ferme, impulsée par Ole Gunnar Solskjaer, pour qui il est inconcevable de signer un joueur qui a passé près de 10 ans chez l’ennemi juré. De son côté, City cherche activement le remplaçant de son buteur et selon le Daily Mail, les Cityzens n’auraient pas renoncé à Erling Haaland, malgré ce que Pep Guardiola a pu laisser entendre. Le Daily Express ajoute, lui, que le champion d’Angleterre 2018/19 serait même prêt à offrir les 150 M€, demandés par le BVB. Un dossier compliqué, où la concurrence ne facilitera pas la tâche des Skyblues.

