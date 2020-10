Le footballeur de Manchester United Marcus Rashford a été distingué vendredi par la reine Elizabeth II pour son action contre la pauvreté infantile durant la pandémie de Covid-19, de même que des centaines d’anonymes ayant contribué à la lutte contre le virus au Royaume-Uni.

Sous la pression d’une campagne menée par Marcus Rashford, fait Membre de l’ordre de l’Empire britannique (MBE), le gouvernement du Premier ministre conservateur Boris Johnson s’était résolu en juin à prolonger durant l’été un programme de fourniture de repas gratuits aux enfants défavorisés mis en place pendant le confinement et la fermeture des écoles.

Le refus initial de l’exécutif de maintenir ce programme d’aide au cours de la période estivale, malgré l’appel émouvant en ce sens lancé par Marcus Rashford et un coût limité au vu des sommes astronomiques engagées contre la crise sanitaire, avait provoqué un feu nourri de critiques, y compris au sein du parti au pouvoir. Au total, la reine a distingué 1.495 personnes, parmi lesquelles le gourou du fitness Joe Wicks, dont les leçons d’exercice physique quotidiennes en ligne et gratuites avaient été très suivies par les enfants en plein confinement. Y figurent également de nombreux anonymes, comme des personnels soignants, des personnes ayant collecté des fonds et des experts, dont la contribution a été essentielle durant la pandémie.



DISTINCTIONS ROYALES ACCORDÉES DEUX FOIS PAR AN

Cette liste témoigne « du type de pays que nous sommes: attentionné, plein de compassion et déterminé face à une pandémie mondiale », a commenté Boris Johnson dans un communiqué. « Le travail acharné et le dévouement de ces héros locaux, souvent de l’ombre, nous ont aidés à tenir », a-t-il ajouté, leur adressant ses félicitations.

La publication de cette liste de distinctions était initialement prévue en juin à l’occasion du 94e anniversaire d’Elizabeth II, mais elle avait été reportée pour l’amender à la suite de la pandémie. Ces distinctions royales sont accordées deux fois par an, pour le Nouvel an et à l’occasion de l’anniversaire officiel de la reine, célébré en juin bien qu’elle soit née le 21 avril 1926.

