C’était imminent, c’est désormais officiel. A la recherche d’un coach intérimaire afin de prendre la suite d’Ole Gunnar Solskjaer viré le dimanche 21 novembre après avoir perdu 4-1 la veille contre Watford, Manchester United a trouvé son bonheur. En effet, les Red Devils vont pouvoir installer Ralf Rangnick sur le banc jusqu’à la fin de la saison.

Le technicien allemand de 63 ans a donc laissé de côté son poste de responsable des sports et du développement au Lokomotiv Moscou pour rejoindre la formation anglaise. Trouvant rapidement un accord et obtenant ensuite la résiliation de contrat entre les Cheminots et Ralf Rangnick, Manchester United a pu trouver l’homme idéal afin d’assurer l’intérim pendant six mois. Cela permettra aux Red Devils de prendre leur temps pour dénicher un coach pour la saison 2022/2023 et les noms de Mauricio Pochettino (PSG) et Erik ten Hag (Ajax) sont en tête de liste. Pour autant ce n’est pas un choix par défaut et cela va permettre à Manchester United de retrouver de la compétitivité.

