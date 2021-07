Il n’y a pas qu’au Paris SG que le poste de gardien est surpeuplé. À Manchester United aussi, il y a des portiers en masse. En fin de semaine passée, les Red Devils ont d’ailleurs annoncé l’arrivée de Tom Heaton (35 ans), international anglais (3 sélections) libre de tout contrat qui s’est engagé pour deux ans, et la prolongation de Lee Grant (38 ans) jusqu’en juin 2022.

Avec Dean Henderson (24 ans) et David De Gea (30 ans), cela fait donc quatre gardiens pour trois places. Mais la donne pourrait bien changer assez rapidement cet été. L’avenir de l’Espagnol est en effet loin d’être assuré à Old Trafford. Il y a quelques semaines, le Daily Mail expliquait que MU le proposait à tous les cadors européens.

Un prêt désormais d’actualité

Cela n’a pas encore fait mouche puisque l’AC Milan a choisi Mike Maignan et le Paris SG a opté pour Gianluigi Donnarumma par exemple. Mais pour rassurer Henderson, qu’Ole Gunnar Solskjaer souhaiterait installer comme n° 1, les Mancuniens sont prêts à de nouveaux efforts pour faire partir l’international ibérique (45 sélections), présent à l’Euro 2020 avec la Roja, comme remplaçant d’Unai Simon.

Le Manchester Evening News annonce ainsi ce lundi que les Anglais sont disposés à laisser partir leur plus gros salaire (sous contrat jusqu’en juin 2023) en prêt, en assumant une partie des émoluments ! Ils espèrent ainsi convaincre un club – sont cités la Juventus, l’Inter, Valence ou Villarreal – de sauter sur l’occasion dans les prochaines semaines. Le message est clair. Avis aux amateurs.





