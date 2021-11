Mais où jouera bien Paul Pogba la saison prochaine ? Voici une réponse à laquelle personne ne peut vraiment répondre, et il y a fort à parier que même le principal concerné soit un peu déboussolé concernant son avenir. Alors que son contrat avec les Red Devils expire en juin prochain, le milieu de terrain tricolore et Mino Raiola n’ont jamais fermé la porte à une prolongation.

C’était même l’hypothèse la plus probable selon bon nombre de médias britanniques ces derniers mois. Mais dans le même temps, les discussions entre l’écurie mancunienne et le clan Pogba n’ont pas vraiment avancé, alors que dans sept mois, l’international français sera libre de tout contrat. Et on le sait, de nombreux clubs sont chauds pour l’accueillir, à commencer par le Real Madrid, et même la Juventus. Le nom du PSG revient aussi très souvent sur la table.



La French Connection à Madrid ?

Voilà que le Daily Mail dévoile de nouvelles informations. On apprend que le Real Madrid est toujours très chaud, et que dans le même temps, Pogba s’éloigne d’Old Trafford. Selon le journal, le joueur, actuellement blessé, est vu comme un futur pilier pour les travaux de rénovation du milieu madrilène.

Pour Marca, c’est maintenant – en janvier donc – ou jamais. Le Real Madrid apprécie le style de jeu du Français, qui entre également dans les plans de Carlo Ancelotti. Sa relation avec Karim Benzema pourrait aussi aider, tout comme une éventuelle arrivée de Kylian Mbappé. La belle histoire du Real Madrid avec les joueurs français risque donc de se poursuivre…



L’incertitude de Pep Guardiola

Hier, le Daily Mirror avait les yeux tournés vers Barcelone. «Barcelone fait le plein d’énergie» pour le tabloïd anglais. Pep Guardiola doit décider de l’avenir de Raheem Sterling. Le club catalan souhaite recruter dès cet hiver l’ailier anglais. Manchester City ne souhaiterait pas le laisser partir, même pour un prêt. Mais le Barça argumente et assure que prêter ou vendre le joueur à l’étranger sera plus intéressant pour City que de le laisser rejoindre un rival de Premier League.

C’est la «Rahcelona» s’amuse le Daily Star sur sa Une ce matin. Les Blaugranas veulent une réponse d’ici la fin de la première semaine de décembre afin de pouvoir travailler sur d’autres cibles. Le FC Barcelone se réjouit aussi du retour de Dani Alves en Catalogne. Selon un sondage du journal Mundo Deportivo «80% des supporters sont satisfaits de son recrutement». Le joueur brésilien a expliqué sur les réseaux sociaux avoir «la même envie d’aider à reconstruire le meilleur club du monde».

