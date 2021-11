Une nouvelle fois décevant avec Manchester United, face à l’Atalanta en Ligue des Champions, Paul Pogba a eu droit au rude traitement des consultants anglais à l’issue de la partie. Les deux anciens Mancuniens Paul Scholes et Rio Ferdinand l’ont violemment critiqué.

Le passage de Manchester United à une défense à 3 n’y a rien fait. Paul Pogba n’a pas su tirer bénéfice de ce changement de système censé sécuriser un peu plus MU. Le Français a de nouveau livré une performance décevante, et le mot est faible, face à l’Atalanta Bergame mardi soir (2-2), avec notamment 13 ballons perdus. Résultat, son entraîneur Ole Gunnar Solskjaer l’a sorti à la 69e minute pour faire rentrer Nemanja Matic. Mais ce n’est finalement pas la chose la plus violente que doit subir le milieu de terrain âgé de 28 ans.

Les consultants de la chaîne BT Sport Paul Scholes et Rio Ferdinand, deux anciens joueurs des Red Devils, ont sorti la sulfateuse. À commencer par l’ex-milieu de terrain, aux mots les plus durs. «Pogba a besoin de quelqu’un sur lui tout le temps. Quelqu’un qu’il respecte totalement, il a besoin de gens expérimentés derrière lui. Quel âge a-t-il ? 28 ans. C’est un joueur vraiment expérimenté. Mais il est l’un de ceux qui atteindra 35 ans et sera exactement le même», a lancé Scholes, qui n’en est pas à sa première diatribe sur Pogba.

«À côté de ses pompes»

«Il fera toujours des trucs stupides, comme lorsqu’il fait rouler la balle, s’empêchant presque de montrer à quel point il est fort et habile. La plus grande chose avec Paul, c’est sa concentration. Il est à côté de ses pompes», a conclu Scholes. Rio Ferdinand a alors enchaîné. «Paul serait d’accord pour dire qu’il n’a pas atteint le niveau auquel il s’attendait avec le maillot de Manchester United. Il n’a pas le déclic qu’il a avec l’équipe de France. Peut-être qu’il a besoin de cette peur de ne pas jouer s’il n’est pas bon», a suggéré l’ancien défenseur.

Rhabillé pour l’hiver, le milieu français a enchaîné une nouvelle prestation décevante, après son carton rouge reçu 15 minutes après son entrée en jeu face à Liverpool, prouvant qu’il avait du mal à assurer dans un milieu à deux. Alors qu’il arrive en fin de contrat à l’issue de la saison et que son avenir semble plus que jamais s’écrire loin d’Old Trafford, la suite de la saison pourrait s’avérer bien longue…