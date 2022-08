En difficulté avec Manchester United, Erik ten Hag sort d’une seconde défaite avec les Red Devils en Premier League. Une deuxième contre-performance qui le place sur le devant de la scène médiatique. Pas forcément le seul responsable de la débâcle face à Brentford hier (4-0), l’entraîneur néerlandais est soutenu par ses conseillers, selon The Mirror. Ces derniers reprochent aux dirigeants mancuniens un mercato chaotique,

qui ne favorise pas un bon début de championnat pour Erik ten Hag et Manchester United.

Entre la saga Cristiano Ronaldo, le départ de Paul Pogba, le feuilleton Frenkie de Jong, la pénible quête d’un attaquant efficace et les performances plus que douteuses… Erik ten Hag doit nager dans un océan de problèmes. Surtout que des promesses lui ont été faites afin d’avoir toutes les cartes en main pour réussir en Angleterre. Selon le média anglais, l’ancien coach de l’Ajax Amsterdam attend au moins cinq recrues dans ce mercato. Pour le moment, il n’en a que trois (Tyrell Malacia, Lisandro Martinez et Christian Eriksen). Il est difficile de trouver des solutions pour Erik ten Hag malgré un effectif intéressant…

