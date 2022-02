Cristiano Ronaldo traverse décidément une mauvaise passe. Muet samedi contre Southampton (1-1), Le buteur de Manchester United n’a toujours pas trouvé les filets en 2022. Une disette longue de six matches que la star portugaise n’avait plus connue depuis la saison 2008-09. CR7 est loin de son meilleur niveau. Mais il n’est pas aidé par une équipe mancunienne sans idée. Il est méconnaissable. Cristiano Ronaldo n’est que l’ombre de lui-même en ce début d’année 2022. La rencontre face à Southampton n’a fait que confirmer la tendance. CR7 n’a pas marqué, ni même délivré une passe délivré une passe décisive. Il n’a jamais réussi à tirer vers le haut une formation mancunienne encore une fois très décevante malgré 20 premières minutes encourageantes. Pire, il a en partie plombé des Red Devils accrochés (1-1) à Old Trafford. Le manque de confiance de Ronaldo était criant sur ce match. Il a eu une excellente opportunité d’ouvrir le score après avoir dribblé le gardien avant de manquer sa frappe face à un but assez ouvert. Une occasion manquée qui a donné le ton de son match. CR7 a refusé des tirs qu’il n’hésite pas à prendre d’habitude. Il était rarement dans le bon timing au moment d’appeler le ballon. Le Portugais n’était pas dans son assiette.



LE NÉANT DEPUIS BURNLEY

Et cela fait un moment que ça dure. Cristiano Ronaldo en est désormais à six matches consécutifs sans marquer en Premier League. Il n’avait plus connu un tel trou noir depuis la saison 2008-09 avec une série de six rencontres sans trouver les filets. C’était il y a 13 ans. Le quintuple Ballon d’Or n’a pas délivré la moindre passe décisive sur cette période. Il n’a plus été directement impliqué sur un but des Red Devils depuis la victoire face à Burnley (3-1) le 30 décembre dernier. L’attaquant de 37 ans n’a pas non plus été aidé par une formation mancunienne qui a affiché toute son inconstance contre les Saints. « Malheureusement, c’était assez similaire aux deux derniers matches, a reconnu l’entraîneur Ralf Rangnick. On a fait une très bonne première demi-heure, on a fait tout ce qu’on voulait, avec les contre-attaques, les courses en profondeur. On a créé du jeu, on a marqué un but. Puis on a arrêté de faire ça, on n’a plus réussi à faire les mêmes choses et on était un peu émoussés en seconde période. » Et sans un grand Ronaldo, MU n’a pas su s’imposer. n

