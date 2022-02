Terrible aveu d’impuissance. Présence lundi en conférence de presse avant la rencontre entre Manchester United et Brighton (match en retard de la 18ème journée de Premier League disputée hier soir), Ralf Rangnick a expliqué que les Red Devils ne pouvaient désormais pas viser au-delà de la quatrième place, synonyme de qualification pour la Ligue des champions. «En ce moment, c’est exactement ce que Manchester United doit vouloir : finir quatrième du championnat. Je pense que c’est ce que nous pouvons obtenir de mieux», a-t-il expliqué, avant de poursuivre.

«Il n’y a rien d’autre. Oui, la Ligue des Champions, en espérant passer au prochain tour, ce qui n’est pas non plus facile (opposition face à l’Atlético de Madrid en 8ème de finale, ndlr). Mais dans le championnat actuel, c’est la quatrième place. C’est notre ambition. C’est tout, c’est ce que nous devons atteindre et c’est ce que nous visons.» Man United, qui reste sur deux nuls consécutifs en Premier League, était 5e du championnat anglais à l’heure où nous mettions sous presse. Les Mancuniens étaient à 7 unités de Chelsea, 3e.

