Si l’entraîneur du Paris Saint-Germain ne fait pas l’unanimité en France, sa cote en Angleterre ne semble pas avoir pris du plomb dans l’aile. En effet, son parcours à Tottenham est toujours dans les esprits des consultants outre-Manche, dont certains souhaiteraient son retour sur le banc d’un cador de Premier League. C’est le cas de l’ex-international anglais Gary Neville, qui l’avait choisi pour succéder à Ole Gunnar Solskjaer le mois dernier. En outre, l’entraîneur intérimaire Ralf Rangnick quittera son poste à l’issue de la saison, et l’ancien défenseur des Red Devils milite déjà pour voir l’Argentin hériter du poste l’été prochain.

«J’aimerais que Mauricio Pochettino soit le prochain manager, parce qu’il a l’expérience de la ligue, il joue le bon football, ça sent le moment pour lui de monter en puissance, il gère maintenant de grandes stars et personnalités, ce qui l’aidera. Je l’ai toujours aimé et j’ai adoré la façon dont il fonctionnait. Il correspond au club, il travaille bien avec les jeunes joueurs, tire le meilleur des joueurs, est un bon entraîneur et travaille les gens de la bonne façon. Pour moi, ce serait lui, mais il a un travail au PSG et s’il réussit là-bas, ils ne le laisseront pas partir», a-t-il déclaré au micro de Sky Sports.

Articles similaires