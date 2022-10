Malgré le statut et le palmarès de Cristiano Ronaldo, Erik ten Hag n’hésite pas à mettre son numéro 7 sur le banc de touche. De quoi rendre folle la star de Manchester United qui a récemment retrouvé le chemin des filets face à Everton. Ravi du retour en forme de CR7, Ten Hag assure vouloir le meilleur pour le Portugais.

«Je veux le soutenir du mieux possible. On a certaines demandes des joueurs et ce qu’on attend à certains postes. Je veux tirer le meilleur de lui, il est en meilleure forme maintenant et j’en suis content. Au départ, c’était le cas (son manque de forme physique). C’est prouvé une fois de plus, personne ne peut rater une présaison», a-t-il confié en conférence de presse.

