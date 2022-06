Après une saison 2021-2022 plus que compliquée, Manchester United compte bien se relever lors du prochain exercice pour revenir sur le devant de la scène et performer. Du coup, la révolution a déjà débuté du côté d’Old Trafford avec d’abord l’arrivée du technicien Erik ten Hag sur le banc après le passage de Ralf Rangnick en deuxième partie de saison. Mais il va falloir recruter et les cibles sont déjà nombreuses comme Antony (Ajax Amsterdam), Alex Oxlade-Chamberlain (Liverpool) ou encore Christian Eriksen (Brentford). Cependant, la priorité se nomme Frenkie de Jong.

Arrivé au FC Barcelone en 2019, le milieu de terrain néerlandais pourrait en effet aller voir ailleurs cet été et les Red Devils, surtout leur nouvel entraîneur, sont chauds pour le récupérer. Avant de coacher MU, Erik ten Hag était en effet sur le banc de l’Ajax Amsterdam et connaît donc très bien De Jong, qu’il a entraîné plusieurs années. L’entraîneur de 52 ans souhaite donc retrouver son ancienne pépite mais l’affaire semble de plus en plus compliquée si l’on en croit les dernières informations parues en Espagne et en Angleterre.



Un écart de 21M€ entre le Barça et MU

Comme l’explique par exemple The Telegraph en Grande-Bretagne, les positions des deux clubs sont trop éloignées pour le moment. Alors que le FC Barcelone souhaite au moins récupérer ce qu’il a dépensé en 2019 pour laisser filer le Néerlandais, à savoir 86 millions d’euros, Manchester United juge de son côté que le joueur de 25 ans sous contrat jusqu’en 2026 avec le FCB ne vaut pas plus de 65 millions d’euros. Du coup, les négociations n’ont pas trop avancé ces derniers jours même si les Blaugranas ont eux besoin de vendre pour avoir de meilleures finances.

Même si Erik ten Hag rêve de Frenkie de Jong, la formation anglaise ne fera aucune folie pour le milieu du FC Barcelone et est prête, toujours d’après le média britannique, à faire l’impasse sur ce dossier pour recruter d’autres joueurs. Néanmoins, une potentielle arrivée du Danois Christian Eriksen n’est pas liée à un transfert de Frenkie de Jong dans le Nord de l’Angleterre. En tout cas, la première recrue estivale de Manchester United est toujours attendue par les fans des Red Devils.

