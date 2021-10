Sir Alex Ferguson a affiché son désaccord avec Ole Gunnar Solskjaer, qui avait choisi de laisser Cristiano Ronaldo sur le banc des remplaçants au coup d’envoi du match contre Everton (1-1) samedi. « Il faut titulariser les meilleurs », a estimé l’ancien manager des Red Devils dans une vidéo captée par le tabloïd The Daily Mirror.

Le Onze de départ de Manchester United samedi face à Everton en avait surpris plus d’un. Ole Gunnar Solskjaer avait fait des choix forts en laissant Cristiano Ronaldo, mais aussi Paul Pogba ou Jadon Sancho sur le banc des remplaçants. Ils n’ont pas vraiment été couronnés de succès, puisque les Red Devils ont concédé un nul à domicile face aux Toffees (1-1). Sir Alex Ferguson n’a pas caché son incompréhension devant les décisions de l’entraîneur mancunien.



« S’assurer qu’il reste en forme »

« Fergie » a estimé que Cristiano Ronaldo aurait dû démarrer la rencontre dans une vidéo reprise par le tabloïd britannique The Daily Mirror. « Il faut toujours titulariser les meilleurs joueurs », affirme l’Ecossais. Ronaldo avait remplacé Edinson Cavani à la 57e minute de jeu alors que Manchester United menait grâce à un but d’Anthony Martial juste avant la pause. Quelques minutes après l’entrée en jeu de CR7, Everton avait égalisé grâce à Andros Townsend, qui avait tenté de célébrer son but à la manière de la star portugaise.

Solskjaer avait lui-même laissé entendre que Ronaldo pourrait être préservé pour cette rencontre en conférence de presse de veille de match, alors que le quintuple Ballon d’or avait été le héros de la victoire de MU face à Villarreal quelques jours plus tôt, avec un but victorieux inscrit au bout du temps additionnel (2-1). « Evidemment, nous devrons gérer son temps de jeu, s’assurer qu’il reste en forme », avait déclaré le technicien norvégien. Solskjaer avait joint le geste à la parole en le laissant sur le banc contre Everton. Une décision qui lui a valu de nombreuses critiques, et pas seulement celles de « Fergie ».

Articles similaires