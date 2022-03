Touché à une hanche, Cristiano Ronaldo n’a pas réussi à convaincre Ralph Rangnick de jouer le derby de Manchester (1-4) dimanche. Furieux, le quintuple Ballon d’Or a choisi de s’envoler au Portugal avant la rencontre, provoquant la grande surprise de ses coéquipiers. Sept mois après le retour de Cristiano Ronaldo à Manchester United, la mayonnaise tarde encore à prendre.

Cristiano Ronaldo fait les gros titres de la presse anglaise ce lundi matin. Au lendemain de la lourde défaite de Manchester United sur la pelouse de City (1-4), les médias britanniques The Athletic et The Sun affirment que le quintuple Ballon d’Or est parti au Portugal après que Ralph Rangnick lui ait annoncé son choix de ne pas l’aligner face au champion d’Angleterre en titre à cause de sa blessure à une hanche.



Pas content des choix du coach

En effet, le Portugais s’était déjà envolé au coup d’envoi du derby à l’Etihad Stadium. Avant la rencontre, Ralph Rangnick lui aurait fait savoir qu’il préférait miser sur des joueurs frais au coup d’envoi, ce qui aurait provoqué la colère du champion d’Europe 2016 car il s’estimait capable de débuter la rencontre. Par ailleurs, l’absence de Cristiano Ronaldo aurait provoqué la grande surprise de ses coéquipiers.

The Athletic précise par ailleurs que l’ancien Turinois souhaiterait rester encore quelques jours au Portugal, estimant que les températures plus clémentes l’aideraient à récupérer plus facilement de sa blessure à la hanche. Samedi prochain, Manchester United recevra Tottenham. Si Cristiano Ronaldo joue la rencontre, sa prestation sera suivie de très près. Car malgré son retour il y a sept mois, les Red Devils n’ont pas retrouvé les sommets de la Premier League (5e). « En tant qu’observateur, il semble que Ronaldo regrette sa décision de retourner à Manchester United », nous confiait notamment Pete Sharland, journaliste pour eurosport.co.uk, en fin de semaine passée.

