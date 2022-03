The star is back. Sur fond de tension à Manchester United, Cristiano Ronaldo (37 ans) a fait son retour au centre d’entraînement des Red Devils afin de retrouver le pré avec ses partenaires, comme le rapporte The Sun. L’international portugais (184 capes, 115 buts) a en effet manqué le derby de Manchester (largement remporté par City, 4-1) alors qu’il était officiellement blessé.

Car en coulisses, l’ancien attaquant du Real Madrid ou encore de la Juventus se serait rendu au Portugal, d’où son absence face aux Cityzens. Ce qui a d’ailleurs mis le vestiaire de MU en ébullition. Pour ne rien arranger, les reproches des hommes de Ralf Rangnick à CR7 seraient nombreux. Reste maintenant à savoir comment Cristiano Ronaldo a été accueilli par ses coéquipiers à Carrington. Ambiance.



Le Barça ne va plus jouer au Camp Nou pendant un an !

Le président du FC Barcelone Joan Laporta a confirmé lundi lors d’une interview pour Barça TV que les matchs de l’équipe catalane seront délocalisés au stade Montjuic pendant un an, le temps de la rénovation du Camp Nou qui sera achevé normalement en 2025. « Nous avons étudié d’autres options mais elles étaient difficiles ou pas réalisables du tout. C’était soit rester ici et retarder l’inauguration, soit aller à Montjuic. Mais ce sera une saison, juste une saison, si tout se passe bien », a expliqué le dirigeant catalan.

Laporta est également revenu sur le projet de renaissance du Barça après les moments compliqués traversés par le club. « Nous avons arrêté une situation qui n’était pas souhaitable et nous nous rétablissons : en 2024, ce sera le 125e anniversaire et en 2025, si tout va bien, nous aurons le nouveau stade », a déclaré le président barcelonais. Les Blaugranas joueront donc un an dans le stade olympique de Barcelone qui dispose d’une capacité de 55 000 personnes et qui a, jusqu’en 2009, accueilli les matchs de l’Espanyol.

