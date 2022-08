Manchester United est donc allé au bout de sa folle idée. La direction des Red Devils a (encore) sorti le chéquier pour s’offrir Antony, jeune ailier de l’Ajax Amsterdam, et en faire l’une des recrues les plus chères de ce mercato estival. L’international brésilien fait l’objet d’un transfert à 100 millions d’euros, dont 5 de bonus. Il est la cinquième recrue du club mancunien.

Arrivé à Amsterdam en 2020, Antony s’est rapidement imposé sous les ordres d’Erik Ten Hag, qu’il va donc retrouver en Premier League. Auteur de deux saisons correctes sans être exceptionnelles sur le plan statistique (9 buts et 8 passes en 2020/2021, 8 buts et 4 passes la saison dernière), le joueur s’est surtout fait remarquer par ses facultés à éliminer et sa qualité de dribbles.

Il vient ainsi renforcer un secteur offensif qui compte déjà plusieurs joueurs au profil similaire (Elanga et Sancho notamment) et donne encore une autre allure au mercato de Manchester. Avant lui, Christian Eriksen, Tyrell Malacia, Lisandro Martinez et Casemiro sont arrivés. Montant total : près de 250 millions d’euros.

