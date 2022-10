Auteur d’une toupie suivie d’une perte de balle face au Sheriff Tiraspol (3-0), Antony a mis le feu sans le vouloir à l’Angleterre du football. «Clown», «frime», «inutile» : le Brésilien a été lourdement critiqué pour un geste anodin. Un débat qui dit beaucoup du football de 2022 et qui ravive une question éternelle : le foot doit-il être efficace pour être beau ?

Et soudain, une clameur. Au moment de réaliser une toupie qu’il pensait sans doute sans conséquence face au Sheriff Tiraspol (3-0), Antony a ravi Old Trafford. Sa première victoire est là : l’enthousiasme est une réaction instantanée qu’on ne peut réprimer. A écouter le «ohhh» durable du Théâtre de Rêves sur sa prise de balle, on se dit que le football est beau quand il est partagé par les acteurs et les spectateurs – le terme est ici d’importance.

La suite fut moins enchanteresse : une passe en profondeur trop longue pour Casemiro. Le paradoxe du débat vient de là : si la toupie a été jugée «inutile», c’est parce que la passe d’après est ratée. Or, il s’agit de deux gestes techniques distincts. Quid d’un tel déferlement de commentaires si le ballon avait atterri dans les pieds du milieu mancunien ?

D’ailleurs, personne n’a pris la peine de noter que cette double-toupie avait laissé le défenseur adverse sur la réserve, ne sachant trop s’il fallait sortir, permettant au passage à Casemiro de se projeter pendant que tous les yeux étaient fixés sur Antony. On a connu des gestes bien plus inutiles que ceux qui font gagner du temps à ses partenaires…



L’EFFICACITÉ EST-ELLE LA NOTION ULTIME ?

Mais chez les anciens mancuniens, sauce Sir Alex Ferguson, on ne goûte que très peu ce «showboating», cette frime mal placée. Ici, la vertu cardinale est celle de l’humilité et du travail. Jeudi, sur le plateau de BT Sport, Paul Scholes et Owen Hargreaves furent les plus fervents défenseurs d’une identité qu’ils aimeraient retrouver plus souvent à Old Trafford. Le second, réputé pour son endurance plus que pour sa virtuosité, a même donné un conseil technique à Antony : ne réaliser qu’un seul tour sur lui-même, pour gagner en efficacité.

Voilà donc le football de 2022 résumé en un seul débat : l’efficacité est-elle la notion ultime ? Oui, sans aucun doute, si l’on écoute chaque semaine tous les acteurs de ce sport. C’est une condition sine qua none à la victoire finale, un préalable nécessaire à toute conquête. C’est ce que recherche les plus grands coaches au monde au moment d’imaginer des effectifs : un buteur efficace, un gardien décisif, un défenseur qui gagne des duels et des milieux rentables avec le ballon. Même le plus puriste d’entre eux s’est aligné aux demandes contemporaines en allant chercher Erling Haaland, prototype final du buteur automatique.

Le modèle à suivre serait-il donc celui d’un football dicté par la raison plutôt que par l’émotion ? L’exemple de City est à ce titre éclairant : la perfection quasi-quotidienne des Citizens ennuie l’Angleterre là où ses rares failles entrevues en Europe ont systématiquement provoqué des matches mémorables. Rien ne résiste à un torrent de sentiments, pas même les plus belles mécaniques.

Au moment où ils tireront leur révérence, que restera-t-il de Lionel Messi et de Cristiano Ronaldo ? Ces deux-là ont participé directement à cette dictature de l’efficacité par leur course effrénée aux buts et aux records. Pourtant, leur héritage se mesure davantage en moments suspendus, efficaces, bien sûr, mais surtout beaux : cette pichenette au-dessus d’Almunia, ce dribble sur Boateng, cette chevauchée face à Getafe ou ce retourné acrobatique face à la Juve, cette frappe lointaine face à Porto ou cet adjoint encombrant aux côtés de Fernando Santos en finale de l’Euro 2016. Antony est loin, très loin même, de cette caste-là, mais rien n’interdit aux joueurs d’essayer de viser les deux notions – l’efficace et le beau – sans toujours réussir.



LUI REFUSER SA TOUPIE, C’EST NIER LE JOUEUR QU’EST ANTONY

Au passage, le Mancunien charrie avec lui une image dont il aura du mal à se départir : surpayé, surcoté, Brésilien, provocateur et amateur de gestes techniques qui affolent les compteurs de vues sur la toile. Dans la critique qui lui est adressée, on retrouve ces mêmes marqueurs indélébiles. Au moment de se défendre, le Brésilien a mis en avant sa culture et son histoire. «Nous sommes connus pour notre art et je n’arrêterai pas de faire ce qui m’a amené là où je suis», a-t-il posté sur Instagram, encouragé par un Neymar habitué de ces polémiques qui a mis en avant «l’enfant» que devrait être le joueur de foot. En creux, cette évidence : refuser la toupie à Antony, c’est nier le joueur qu’il est, c’est nier son parcours de vie et nier son amour pour le jeu, quel que soit le théâtre. Et si demain des gamins reprennent ce geste signature dans la cour de récré, comme ils ont imité les célébrations de Mbappé, c’est que le foot aura réussi sa mission transmission, peut-être la plus belle de toutes.

Le football a ceci de magique qu’il n’est pas unique. Chaque joueur à des qualités propres à ses aptitudes. C’est ainsi que certains sont explosifs sur leur premier appui pendant que d’autres sont les plus endurants du vestiaire. C’est ainsi que certains prennent leur pied à gagner des duels là où d’autres adorent les éviter intelligemment. C’est ainsi qu’il y a, dans toutes les équipes, quel que soit le niveau, des porteurs d’eau, des fidèles, des artistes – accomplis, incompris ou incompréhensibles –, des tueurs et des leaders. Il faut de tout pour faire un monde mais il faut aussi de tout pour faire une équipe. Pour terminer, cher lecteur, une confidence qui peut surprendre après cette défense en règle : Antony, ce n’est pas mon foot. Mais Antony, c’est aussi le foot. n

