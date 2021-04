En fin de contrat avec le FC Barcelone, Lionel Messi semble toujours dans le flou concernant son avenir. Si le PSG est bel et bien intéressé par sa venue, Manchester City, principal concurrent du club de la capitale dans ce dossier, se serait retiré de la course au sextuple Ballon d’Or.

Le Barça va tout faire. Le possible et l’impossible. Dans trois mois jour pour jour, et si rien ne change d’ici là, Lionel Messi sera en effet libre de tout contrat. Libre comme l’air. Libre de s’engager avec le club qu’il souhaite. Un scénario encore inimaginable il y a quelques années, et pourtant bien réel aujourd’hui. « Je vais essayer de convaincre Leo de rester. C’est une chose qui doit être faite, c’est une décision que je suis obligé de prendre. Je ferai tout pour qu’il reste et il le sait », a récemment déclaré Joan Laporta, le nouveau président du club catalan et proche de la Pulga. Selon Sport, ce dernier a d’ailleurs un obstacle en moins dans sa quête.

LE PSG, SEULE ALTERNATIVE ?

Longtemps intéressé par Messi, Manchester City aurait décidé de se retirer de ce dossier. «Le club anglais veut réaliser un gros coup l’été prochain, mais ce ne sera pas Messi (…) Le club anglais veut recruter un attaquant entre Erling Haaland, Harry Kane ou Romelu Lukaku», peut-on lire sur le site du quotidien espagnol, qui précise que ce cas est désormais «réglé». Mais pas encore le futur du sextuple Ballon d’Or. Si les Citizens de Pep Guardiola pourraient donc lâcher l’affaire, le PSG, de son côté, reste à l’affût. Pour Sport, c’est même la seule alternative en cas de départ du Barça. « Les grands joueurs comme Messi seront toujours mis sur la liste du PSG, avait expliqué Leonardo début janvier à France Football. Mais ce n’est bien sûr pas le moment d’en parler, ni d’y rêver. (…) Mais on est assis à la grande table de ceux qui suivent le dossier de près. En fait, non, on n’est pas encore assis, mais notre chaise est juste réservée au cas où… » n

