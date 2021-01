La période est compliquée du côté de Manchester City. Après le report du match face à Everton, lundi, en raison de la présence de cinq cas de Covid au sein de l’effectif des Citizens, c’est Benjamin Mendy quia fait polémique hier. Selon le Sun, le Français a organisé une fête le soir du 31 décembre. Invitant des personnes extérieures à son cercle familial, il a donc enfreint le strict protocole sanitaire en vigueur outre-Manche.

Son club a ouvert une enquête pour faire la lumière sur ce cas. De son côté, le joueur a admis son erreur par l’intermédiaire d’un porte-parole : « Benjamin et sa compagne ont autorisé un chef cuisinier et deux amis à les rejoindre dans leur propriété pour le réveillon du Nouvel An. » Benjamin Mendy s’est dit « désolé de son acte »

Depuis le 20 décembre, une partie de l’Angleterre est reconfinée après la recrudescence de cas de Covid dans certaines régions et l’apparition d’une nouvelle souche du virus. Un protocole sanitaire très strict a alors été mis en place par la ligue anglaise, notamment à l’approche de Boxing Day. Cependant, à l’occasion du réveillon du Nouvel An, plusieurs joueurs ont été pris par la patrouille pour avoir organisé des soirées non autorisées. C’est le cas de Luka Milivojevic et Aleksandar Mitrovic, joueurs de Crystal Palace et Fulham, mais également de Lo Celso, Reguilon et Lamela. Les joueurs de Tottenham ont notamment été réprimandés par José Mourinho qui a exprimé sa « déception ».

Articles similaires