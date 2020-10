A deux doigts de quitter le Barça cet été, Lionel Messi devrait bien partir de Catalogne. Manchester City réfléchit même à le récupérer cet hiver contre une petite somme d’argent. Cet été, le FC Barcelone n’est pas passé loin d’une crise encore plus grande qu’il connaissait. En effet, suite à la défaite contre le Bayern Munich (8-2), Quique Setién a été démis de ses fonctions et remplacé par Ronald Koeman. Ni une, ni deux, Luis Suarez recevait un coup de fil du Néerlandais, qui lui disait qu’il ne comptait plus sur lui et qu’il pouvait aller voir ailleurs.

Depuis, l’Uruguayen est parti à l’Atlético Madrid. Mais, sur le moment, on touchait à la garde rapprochée de Lionel Messi. L’Argentin, lui aussi hésitait. Finalement, il a envoyé une lettre recommandée à ses dirigeants pour leur expliquer qu’il souhaitait quitter son club de toujours. Josep Maria Bartomeu est entré dans la bataille et a finalement réussi à prouver que la Pulga, comme elle le pensait initialement, ne pouvait pas rompre son contrat.



Libre cet été ou 16,5 M€ en janvier ?

Le sextuple Ballon d’Or est donc resté alors qu’on l’imaginait rejoindre rapidement Manchester City et Pep Guardiola. Mais ce n’est peut-être que partie remise. En effet, dans un an, l’un des meilleurs joueurs de tous les temps sera en fin de contrat. Il pourra donc, cette fois, quitter la Catalogne et ne rapportera pas un seul sou à l’écurie qui l’a formé et amené au très haut niveau.

Dans ses éditions du jour, la presse anglaise révèle que Manchester City n’a pas abandonné l’option menant à Messi. Le Daily Star explique que les Skyblues seraient prêts à offrir 15 millions de livres (16,5 millions d’euros), aux Blaugranas pour Messi. Le Mirror indique de son côté que le Culés seraient résignés à le voir partir gratuitement à la fin de l’année pour les Citizens. Peut-être qu’ils auront les moyens de négocier en janvier pour ne pas tout perdre sur l’un des transferts du siècle…

Articles similaires