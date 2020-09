L’international algérien Riyad Mahrez a été testé positif au Coronavirus. C’est son club Manchester City qui a fait l’annonce hier matin. Le Fennec est en quarantaine avec Aymeric Laporte, lui aussi contaminé.

La saison ne s’est pas parfaitement terminée. Elle ne commencera pas au mieux avec son club. Mahrez devrait rater la première sortie des Citizens en Premier League contre Wolverhampton. Explication prévue pour le 21 du mois en cours. Comme pour le Dz, la PCR faite pour le Français Aymeric Laporte a confirmé sa contamination.



Il était asymptomatique

« Les deux observent actuellement une période de quatorzaine, en accord avec le protocole sanitaire de la Premier League et du gouvernement britannique, explique le club anglais. Aucun des deux n’a développé des symptômes du virus », précise un communiqué publié par les Skyblues ce matin.

En mars dernier, le Champion d’Afrique, en compagnie des autres joueurs de l’équipe nationale, a participé à une grande campagne de sensibilisation avec un message adressé aux Algériens. « Écoutez les autorités sanitaires et restez chez vous surtout !! C’est important pour protéger les gens les plus faibles face aux risques du virus, peu importe leur âge et leur état de forme c’est dangereux pour tout le monde. Prenez soin de vous », avait-il préconisé.

Comme quoi, ça n’arrive pas qu’aux autres. Mehdi Abeid et Andy Delort, qui ont chopé la COVID-19 eux aussi, peuvent aussi en témoigner. Bon rétablissement au capitaine d’ « El-Khadra » qui a assuré qu’il se portait « bien » dans un Tweet non sans demander à ses followers de « faire attention afin de rester en bonne santé.»

M.T.

