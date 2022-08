En juillet dernier, Riyad Mahrez prolongeait son contrat avec Manchester City jusqu’en 2025. Le club avait décidé de lui donner deux années de plus dans le bail. On pensait alors que cela lui donnerait plus de confiance et de place dans le vestiaire des «Citizens». Mais son début de saison ressemble quelque peu à celui de la saison écoulée.

Par Mohamed Touileb

Samedi, il n’était pas franchement brillant pour sa seconde titularisation en 4 matchs de Premier League. Et son remplacement à l’heure de jeu a été suivi d’une remontada des siens contre Crystal Palace. Pas le type de scénario qui le conforte pour un statut de titulaire permanent. Quand on le voit jouer, on remarque que le gaucher a beaucoup perdu de sa percussion et sa provocation en 1 contre 1. On relève des passes fréquentes vers l’arrière et le manque de verticalité même si la qualité du contrôle reste intacte. Et cela ne suffit pas parce que le Dz n’a toujours pas marqué ni délivré de passe décisive en matchs officiels. On enlèvera son but sur penalty transformé pour le 3 buts partout (score final) face au FC Barcelone mercredi dernier dans le match de charité à Nou Camp. Un duel qu’il avait disputé dans son intégralité.



Bernardo Silva marche sur ses plates-bandes

Avant-hier, Pep Guardiola l’a fait jouer d’emblée pour la réception de Crystal Palace. Le «Fennec» a été remplacé à l’heure de jeu. A ce moment, les «Citizens» étaient menés au score (1-2). Toutefois, ils ont fini par refaire leur retard et accomplir un comeback impressionnant finissant par l’emporter 4 buts à 2 grâce notamment à Erling Haaland qui a claqué un hat-trick (62’, 70 et 81’). Si le Norvégien est en train de faire une entame de saison remarquable avec 6 buts en 4 apparitions dans le championnat anglais, le capitaine de l’Algérie a des compteurs qui ne sont toujours pas décantés.

Pour ce qui est du temps de jeu, on est aussi dans des chiffres inquiétants. Au total, l’ancien pensionnaire de Leicester City a joué 210 minutes sur 450 possibles depuis le coup de starter de la saison. Et pour ce qui est du jeu, on peut noter que sur la réduction du score de Bernardo Silva (53’) samedi, le «Vert» a fait le bon déplacement afin de libérer l’espace pour le son coéquipier buteur. D’ailleurs, en parlant d’espace, il est évident que mettre le Portugais et l’Algéri sur le même côté cause des «interférences» dans les déplacements. On a l’impression que ce binôme se marche sur les pieds. Dès lors, Mahrez se retrouve contraint à faire de simples transmissions dans une zone très restreinte. Et il n’y a pas pire pour un football qu’avoir son jeu dénaturé.



Attendu en Ligue des Champions mais…

Il faut dire qu’en l’état actuel des choses, seul un transfert de Bernardo Silva vers le FC Barcelone, où il est annoncé avec insistance même si ces dirigeants disent qu’il ne sera pas vendu, pourrait donner plus de responsabilités et de liberté à Mahrez. Il sera aussi confronté au talentueux Julian Alvarez.

L’Argentin ne rate pas les opportunités que le coach lui donne et brille souvent quand il est incorporé.

Qu’à cela ne tienne, le numéro 7 d’ «El-Khadra» a les capacités nécessaires pour se ressaisir. Il est spécialement attendu pour donner un coup de pouce en Ligue des Champions UEFA qui débutera la semaine prochaine. Les champions d’Angleterre sortants iront défier le FC Séville le 06 septembre prochain en ouverture de la campagne européenne. Toutefois, avant cela, il y aura la réception de Nottingham Forest mercredi puis le déplacement à Aston Villa le 03 septembre. Mahrez tentera de se remettre dans le rythme. C’est primordial pour ne pas être dépassé par les événements en ce début de saison.