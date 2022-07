Pour ceux qui remettaient en considération l’importance de Riyad Mahrez dans le pléthorique et talentueux effectif de Manchester City, la réponse est on ne peut plus édifiante. Les Citizens et l’Algérien ont conclu une prolongation vendredi avec une collaboration prolongée jusqu’en juin 2025. Cette extension du bail intervient au moment où Pep Guardiola, entraîneur en chef, n’a pas hésité à laisser filer des joueurs comme Sterling et Gabriel Jesus. Il pourrait même valider un départ de Bernardo Silva vers le FC Barcelone. Mais il n’était pas question de se passer du Dz.

«Je suis très heureux de prolonger mon contrat avec Manchester City et de rester et de voir mon avenir ici. C’était le seul club avec lequel je voyais mon avenir et j’en suis très heureux. Je pense que je joue mon meilleur football. J’ai plus d’expérience et plus de matchs, je sais gérer mes matchs… Évidemment, l’année dernière, j’ai marqué beaucoup de buts et j’ai aidé l’équipe à réaliser des choses comme tout le monde», c’était les premiers mots de Riyad Mahrez après sa prolongation.



Plus épanoui et indispensable que jamais



Le capitaine de l’équipe nationale pense aussi être «dans un très bon moment. J’ai apprécié chaque minute de mon temps ici. C’est un plaisir de faire partie d’un club aussi incroyable. Avoir contribué à la réussite de ces quatre dernières saisons a été inoubliable et nous a donné envie de chercher à en faire encore plus».

Cette belle passe et la confiance ont été matérialisées avec une extension de contrat de deux ans. Le bail devrait expirer en juin prochain. Mais les «Citizens» ont décidé de le rallonger de deux années. Du côté des double-champions d’Angleterre sortants, c’était une annonce importante car il s’agissait de garder un élément important voire indispensable à bien des égards.

Arrivé en juillet 2018 en provenance de Leicester City, le gaucher a pris le temps qu’il fallait pour finir par s’imposer. Tout n’a pas été facile avec des hauts et des bas. Au fil de sa deuxième année à City (opus 2019-2020), beaucoup pensaient que Mahrez allait se noyer au milieu de la pléthore d’effectif des Skyblues. Mais le Dz a fini par survivre. Voulant jouer plus et n’acceptant pas de faire partie du turn-over récurrent de l’entraîneur, Sané et Ferran Torres ont décidé de s’en aller.

Il a su remonter la pente

Mahrez quant à lui s’est contenté de se montrer disponible quand le driver avait besoin de lui. Certains peuvent estimer que c’est un manque de caractère ou de personnalité. Mais, au plus haut niveau, il faut se montrer patient. Surtout quand on évolue dans un club où les joueurs de talents ne manquent pas. Cela ressemble un peu à la passe délicate qu’avait connu Karim Benzema au Real Madrid à un moment donné. Aujourd’hui, l’international français est presque une légende des Merengue et il postule pour le Ballon d’Or 2022. Ainsi, Mahrez est devenu un élément influent dans le dispositif de Man.City. Spécialement en UEFA Champions League où il brille depuis deux saisons.



Haaland l’aidera à soigner encore ses stat’



C’est probablement l’une des raisons qui a poussé Guardiola à le garder puisqu’il fait de la C1 son objectif majeur. On parle du joueur le plus prolifique de l’exercice écoulé (24 buts et 9 passes décisives en 47 matchs) et le buteur historique des Mancuniens sur une édition (7 pions) devant Kun Agüero pourtant avant-centre. L’apport est indéniable comme cette prolongation semblait inévitable. Le MVP de Premier League en 2016 assure vouloir «marquer plus de buts et gagner plus de trophées avec l’équipe». Depuis qu’il a été transféré de chez les Foxes, le natif de Sarcelles compte 189 apparitions et planté 63 banderilles assorties de 43 assists soulevant 8 trophées. Et ce n’est pas près de finir. Surtout avec l’arrivée d’Erling Haaland comme avant-centre. Le «Fennec» pourra soigner ses stat’. Notamment pour ce qui est des passes décisives avec le flair du Norvégien qui a l’habitude de transformer les demi-occasions.