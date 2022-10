En inscrivant samedi son 15e but en Premier League avec Manchester City face à Southampton (4-0), Erling Haaland a dépassé la barre des 20 buts marqués toutes compétitions confondues cette saison. Alors que nous sommes qu’au début du mois d’octobre, le prodige norvégien de 22 ans ne cesse d’impressionner les amateurs de football et d’affoler les statistiques.

Déjà 20 buts. Alors que la plupart des équipes de Premier League n’ont pas encore marqué autant depuis le début de la saison, Erling Haaland l’a déjà fait toutes compétitions confondues. Son plat du pied ajusté samedi face à Southampton l’a un peu plus propulsé au sommet des statistiques qu’il domine depuis le début de saison. Haaland est déjà lancé sur les bases d’une saison record, et cela ne peut que continuer.



EN PL : HAALAND CHASSE LE RECORD DE SALAH

Arrivé cet été, Erling Haaland a déjà inscrit 15 réalisations en Premier League, après 9 journées (son ratio : 1,67). Évidemment, le nombre est stratosphérique, notamment par rapport aux trois dernières saisons en Angleterre où le meilleur buteur avait fini à 23 buts. De quoi donner envie à certains de créer des pétitions pour virer «le robot» du championnat. A ce rythme, Haaland pourrait dépasser la barre des 63 buts à la fin de la saison, écrasant le record de Mohamed Salah en Premier League (32 lors de la saison 2017-2018).



CITY TAILLÉ POUR LUI

S’il n’a marqué qu’une fois à Southampton, Haaland s’est illustré grâce à ses triplés. Le «cyborg» est devenu dimanche dernier face à Manchester United (6-3) le premier joueur de l’histoire de la Premier League à inscrire trois triplés d’affilée à domicile. Et comme si cela ne suffisait pas, les supporters anglais n’ont du attendre que 8 matches pour voir trois triplés. Un record écrasant celui de Michael Owen (48 matchs pour inscrire 3 triplés).

Si «la machine» Haaland est née en Allemagne, à Dortmund, il n’a jamais été aussi efficace que depuis son arrivée en Angleterre. L’an dernier en Bundesliga, après 9 rencontres jouées, le Norvégien, souvent blessé, n’avait inscrit «que» 11 buts. Pareil en 2020-2021 où le nombre s’élevait à 10 après autant de matches joués.



LA LIGUE DES CHAMPIONS EN LIGNE DE MIRE

Avec Manchester City Haaland semble donc avoir trouvé encore plus chaussure à son pied. Notamment parce qu’il est servi par des joueurs de classe comme Kevin De Bruyne, passeur décisif à 8 reprises depuis le début du championnat.

Évidemment, Haaland est l’actuel meilleur buteur de la Ligue des champions avec 5 buts marqués en trois rencontres. Mercredi face à Copenhague, le joueur de 22 ans a marqué ses 27e et 28e buts en Ligue des champions, après 22 matches disputés dans la compétition. En 2021, il avait déjà dépassé la barre des 20 bus en 14 rencontres. Un record évidemment.

Articles similaires