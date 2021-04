C’est l’information qui fait le buzz en Angleterre ces dernières heures. lundi soir, le club de Manchester City a officialisé le départ de son buteur en fin de saison. Une information qui a déclenché une vague d’hommages de la part de la presse britannique hier. C’est notamment le cas du Daily Express et du Guardian, pour lequel ce départ marque la fin d’une ère. Arrivé en 2011 en provenance de l’Atlético, Agüero a grandement participé au renouveau de City sur la scène nationale et internationale. Enfin, le Daily Telegraph reprend également l’information en précisant également que les Skyblues profiteraient de cette situation pour intensifier la chasse d’Erling Haaland. Un dossier compliqué, où la concurrence sera rude, mais dans lequel les Citizens peuvent largement y croire.

Priorité du FC Barcelone ?

À 32 ans, l’attaquant argentin est encore très coté sur le marché des transferts. Il est encore capable de rendre des services à beaucoup de grosses écuries européennes et elles sont nombreuses à vouloir le récupérer. Selon les informations d’Evening News, le FC Barcelone est bien le grand favori pour recruter Agüero. Alors que le PSG est aussi sur le dossier, l’homme aux 257 buts en 384 apparitions avec City voudrait jouer aux côtés de son ami de très longue date, Lionel Messi. Le fait de signer le joueur gratuitement, sans indemnité de transfert, apparait comme une occasion à saisir pour les Blaugranas en grande difficulté financière cette saison.



Le Real Madrid en pôle pour David Alaba

Enfin en Espagne, David Alaba n’a jamais été aussi proche du Real. Une information révélée par AS, ce matin, qui affiche en Une : «le sprint final» pour l’Autrichien. Le quotidien madrilène qui explique que les Merengues auraient l’avantage dans ce dossier et pourraient rapidement enregistrer l’arrivée du défenseur de 28 ans.

Une recrue de choix pour la Casa Blanca, alors que le joueur du Bayern était notamment dans le viseur de grands clubs européens, comme Manchester City ou encore le Paris Saint-Germain. n

Articles similaires