Dimanche, Manchester City a déroulé pour la réception de Wolverhampton en Premier League. Un succès 3 buts à 0 dans lequel Erling Haaland s’est illustré en signant un retentissant triplé. Mais les yeux étaient aussi rivés sur Riyad Mahrez qui a – de nouveau- brillé en délivrant une passe décisive. Cette offrande lui permet de se rapprocher d’un exploit légendaire pour un joueur africain.

Par Mohamed Touileb

C’était tout simplement un cadeau puisqu’Haaland n’avait plus qu’à glisser le ballon dans les buts. Mahrez est altruiste et lucide. Et ceci est dans la continuité de ce qu’il propose ces dernières semaines. Depuis la reprise post-Mondial-2022, le Dz est un tout autre joueur. On retrouve le Riyad qui prend plaisir avec des passes tranchantes et la faculté à faire basculer le jeu.



Drogba est à un pas

D’ailleurs, sur l’ouverture du score face au «Wolves», c’était lui qui avait fait le décalage en fixant la défense et remettant le ballon à Kevin De Bruyne. La suite était un centre du Belge vers la tête du très imposant Haaland qui décantait la situation. Chez les «Citizens», le Dz est devenu comme un maître à jouer et il a retrouvé un rôle majeur dans le onze après un début de saison très poussif.

Mais c’est comme un retour à la normale puisque le capitaine de l’équipe nationale avait clairement la qualité pour briller compte tenu de ce qu’il a montré par le passé.

Il lui a suffi de retrouver la confiance de l’entraîneur Pep Guardiola et d’enchaîner pour redevenir le Mahrez qu’on connaît et pour lequel les «Skyblues» avaient déboursé presque 70 millions d’euros en 2018 pour le faire venir de Leicester City où il a été élu «PFA Player of the year» (Joueur de Premier League) en 2016.

Avec son 3e «assist» en championnat qui scellait le succès (3-0) des «Citizens», Mahrez a porté son total passe D à 54 en Premier League. Il n’est désormais qu’à une longueur de Didier Drogba pour devenir le meilleur passeur africain de l’histoire parmi l’élite anglaise. Un exploit non-négligeable qui montre que le Dz est un joueur hors du commun.

11 fois décisifs sur les 9 derniers tests

Avec sa forme actuelle, le natif de Sarcelles (Paris) semble bien parti pour soigner encore plus ses statistiques individuelles.

Pour la copie, sur les 9 dernières apparitions avec les Mancuniens, le gaucher a planté 7 pions et fait 4 offrandes. Et il est encore plus intenable sur les 5 dernières rencontres avec 5 réalisations et 2 passes décisives. Il y a clairement du mieux par rapport au début de saison. Le milieu-offensif de 31 ans est redevenu ce joueur à fort impact qu’on connaît. Et cela ne peut qu’être un atout dans la course au titre avec un Arsenal qui garde la cadence et maintient l’écart.

Les deux prétendants pour la couronne anglaise vont s’expliquer le 15 février prochain à l’Emirates Stadium. Ce duel sera clairement déterminant dans la course à la consécration et Mahrez sera attendu. Sachant que les clubs de Londres lui réussissent bien, il est fort probable qu’il brille. Tout cela reste à confirmer. Avant cela, on aura un aperçu en FA Cup (Coupe d’Angleterre) où les deux équipes verront leurs chemins se croiser dans 3 jours pour le compte du 4e tour. <