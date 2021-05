Manchester City et Pep Guardiola semblent prêts et décidés à frapper très fort pour remplacer Sergio Agüero. «Kane ou Haaland ?» demandait d’ailleurs le Daily Mirror à Guardiola, hier matin. Le technicien catalan a avoué que la quête d’un avant-centre pour combler le départ du Kun, la saison prochaine, était l’une de ses priorités. Reste à savoir vers lequel de ces deux joueurs se tournera le choix du coach de City.

Harry Kane devrait d’ailleurs être très courtisé à en croire les informations de The Sun, ce matin. Le quotidien britannique explique que Manchester United serait également très intéressé par la venue du joueur et pourrait se servir de ses coéquipiers en sélection, à savoir Luke Shaw, Harry Maguire et Marcus Rashford, pour convaincre l’international anglais de rejoindre les Red Devils après l’Euro.





Articles similaires