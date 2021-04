Annoncé comme un sérieux prétendant au transfert d’Erling Haaland, Manchester City pourrait aller voir ailleurs. C’est en tout cas ce qu’a déclaré Pep Guardiola lorsque la question lui a été posée. Le Daily Mirror qui titrait d’ailleurs hier matin : « 150 M£ pour Erling ? Haa-Haa ! ». Un rire plein d’ironie en référence à la somme demandée par le Borussia Dortmund et qui, selon le technicien catalan ne rentre pas dans les clous du budget cityzen, notamment à cause des pertes liées au Covid. De son côté, le Sun expliquait, ce matin, que City ne jouera pas le « Haal-in » dans ce dossier et ajoute que du côté de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer avait lui décidé de ne pas s’exprimer sur le sujet. Alors, avantage United ? Affaire à suivre…

Le Norvégien a toujours sa préférence pour son avenir

Par ailleurs, selon les informations de AS, Haaland a choisi et il préfère le Real Madrid. Le jeune attaquant de 20 ans veut jouer au Santiago Bernabeu. C’est ce que le père du joueur, l’ex-international norvégien Alf-Inge Haaland, a déclaré au directeur exécutif du Real Madrid, José Ángel Sánchez.

La rencontre du clan avec le FC Barcelone pourrait bien être un nouveau coup de Mino Raiola pour faire monter les enchères. Le quotidien espagnol précise que le club madrilène n’entrera pas dans la vente aux enchères que Raiola veut organiser pour faire monter le prix du joueur. Le Real Madrid veut directement s’adresser au Borussia Dortmund et à Michael Zorc, son directeur sportif.

