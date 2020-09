Alors que Lionel Messi pourrait quitter le FC Barcelone libre, Manchester City est prêt à lui offrir un contrat qui battrait tous les records. Des sommes extravagantes pour s’attacher les services du génial Argentin à Manchester… puis à New York.

Le feuilleton Messi ne fait que commencer, mais les rebondissements sont déjà nombreux. La Cadena Ser annonce que sa clause libératoire de 700 millions d’euros n’est plus valable au-delà de la saison 2019/2020, puisque la saison à venir est optionnelle dans son contrat signé en 2017, et que l’Argentin peut donc quitter la Catalogne librement. Des informations démenties par le FC Barcelone, mais aussi par la Liga qui homologue les contrats des joueurs.



100 millions d’euros de salaire annuel

De son côté, Manchester City se prépare au plus gros transfert de son histoire. Si Messi peut s’en aller librement, les Citizens lui offriront un pont d’or qui battrait tous les records.

Dans son édition du jour, Sport détaille l’offre du vice-champion d’Angleterre et force est de constater qu’elle donne le tournis. Manchester City offrirait un contrat de cinq ans. Une durée plutôt confortable pour un joueur de 33 ans. Un contrat assorti d’une prime à la signature, payable en trois ans, de 250 millions d’euros. Lionel Messi se verrait offrir un salaire de 100 millions d’euros annuels soit 500 millions sur cinq ans. L’opération Messi se chiffre donc à 750 millions d’euros pour Manchester City.

À New York en 2023

Dernier détail, en paraphant ce bail avec son nouveau club, Messi accepterait de défendre les couleurs de Manchester City jusqu’en juin 2023 avant de rejoindre le New York FC, la filiale du club de Premier League, pour les deux dernières années de son contrat. Pour contourner le fair-play financier, qui ne s’applique qu’aux clubs européens, Messi ne toucherait sa prime à la signature de 250 millions d’euros qu’à son départ pour New York et elle serait déboursée par le club américain. Un moyen pour Manchester City de s’offrir l’un des meilleurs joueurs du monde tout en restant dans les clous. Reste une question en suspens : Messi peut-il partir libre de tout contrat ? Tel est l’enjeu des prochains jours. n

Articles similaires