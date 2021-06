Zinedine Zidane parti, son capitaine Sergio Ramos sera-t-il le prochain à quitter le Real Madrid ? La question est entière. La Cadena COPE indiquait ces dernières heures que le départ du défenseur central, non convoqué pour l’Euro 2020 avec l’Espagne, était devenu une forte possibilité, encore plus avec l’arrivée annoncée officiellement de David Alaba (28 ans).

Toujours ce lundi, ESPN lâche une information de taille, indiquant que Manchester City est prêt à l’accueillir s’il venait bel et bien à quitter le club merengue. Un contrat de deux ans serait déjà dans les tuyaux. Le fameux bail contiendrait une troisième saison en option, à jouer en Major League Soccer, au New York City FC. Une proposition confirmée quelques minutes plus tard par As.



Offres de City et du PSG sur la table

Pep Guardiola considèrerait que l’expérience de l’Andalou pourrait aider ses défenseurs centraux – John Stones, Ruben Dias, Aymeric Laporte ou encore Nathan Aké – à progresser, notamment dans la gestion des grands évènements. Ce deal reste toutefois conditionné à l’issue des négociations entre Ramos et le Real. ESPN précise qu’une réunion est prévue dans les prochains jours entre l’international espagnol (180 sélections, 23 réalisations) et Florentino Pérez.

L’axial accorde toujours sa préférence à la Casa Blanca, qui, malgré l’accord de l’intéressé pour baisser son salaire de 10%, refuse de lui offrir deux ans de contrat. Les Sky Blues sont en embuscade, tout comme le Paris SG, qui, comme nous vous l’expliquions il y a quelques jours de cela, a également présenté une offre au clan Ramos (deux ans de contrat plus une année en option.

