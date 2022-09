La Société nationale d’Assurance (SAA) a annoncé, mardi dans un communiqué, l’obtention de la certification ISO-9001 version 2015 pour son Système de Management de la Qualité (SMQ). «La SAA est fière d’annoncer l’obtention de la certification ISO-9001 version 2015 suite à l’audit externe conduit par un organisme de certification internationale qui définit les critères applicables à un Système de Management de la Qualité-SMQ», précise la même source. Cette certification «témoigne de l’engagement de la SAA dans l’amélioration continue de ses processus et de ses services afin de garantir la satisfaction de ses clients», lit-on dans le communiqué. L’obtention de cette certification «vient couronner un travail de huit (08) mois durant lequel l’ensemble des collaborateurs s’est mobilisé autour d’un objectif commun: démontrer son excellence et son engagement à fournir des prestations de haute qualité afin de garantir la satisfaction de ses clients», détaille la société. Dotée de cette certification ISO-9001 et conformément à sa vision, «la SAA confirme sa volonté de s’inscrire dans une stratégie d’amélioration continue afin d’assurer à ses clients, collaborateurs et partenaires une qualité de service conforme aux meilleures normes internationales», affirme-t-elle. Avec cette certification internationale, «la SAA est désormais la première compagnie d’assurance à capitaux publiques, certifiée ISO-9001 version 2015», ajoute la même source.

