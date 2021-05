Vainqueur de la League Cup et champion d’Angleterre avec Manchester City, Riyad Mahrez vit une saison de rêve qui pourrait prendre davantage d’ampleur en cas de victoire en finale de la Ligue des champions, le 29 mai prochain contre Chelsea. Invité de «PL Live» hier, l’Algérien a confirmé que cette ultime rencontre en C1 était «le plus grand rendez-vous de sa carrière». «C’est le summum en club pour tous les joueurs», a-t-il rappelé avant d’être interrogé sur sa relation avec son ancien partenaire à Leicester, le Français N’Golo Kanté.



«N’Golo, c’est un ami, et il vaut mieux l’avoir dans son camp»

Les deux hommes, vainqueurs de la Premier League en 2016 avec les Foxes, se retrouveront face à face à Porto pour tenter de soulever la coupe aux grandes oreilles. «On a vécu mon premier titre ensemble avec une équipe pas programmée pour gagner, ça gardera toujours une saveur particulière (…) N’Golo c’est un ami et il vaut mieux l’avoir dans son camp. On aura le temps de se chauffer au téléphone», prévient le numéro 26 des Citizens.

Si Mahrez rejette toute pression avant cette dernière grosse échéance de la saison, il affirme que «ce sera un match très disputé». Sous contrat jusqu’en 2023 avec les Skyblues, l’Algérien en a profité pour réaffirmer son désir de «durer» dans son club. «Honnêtement je me sens très bien ici, je n’ai aucune envie d’aller voir ailleurs et c’est là que j’ai envie d’être». Des propos qui devraient calmer les rumeurs entourant le 10e du Ballon d’or 2019, qui pourrait viser plus haut en cas de succès en C1…

Articles similaires