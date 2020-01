L’accord d’Alger conclu en 2015 tarde à se concrétiser. La tenue de la réunion du comité chargé de son suivi, le CSA, le 19 janvier dernier, constitue une lueur d’espoir que le processus qu’il a généré soit à nouveau relancé, d’autant que l’Algérie semble s’engager une nouvelle fois pour que le Mali retrouve sa pleine intégrité territoriale et que son armée reprenne pied dans le Nord du pays notamment à Kidal qu’elle a évacuée après les combats de mai 2014.

Le retour au processus d’Alger, affirment des spécialistes, pourrait être une motivation pour que cette armée gagne en cohésion et reprenne l’initiative au moment où elle essuie depuis des mois de lourdes pertes face à des attaques de groupes djihadistes. Dimanche 26 janvier, vingt militaires ont été tués et cinq autres blessés après une nouvelle attaque contre le camp de Sokolo, proche de la frontière mauritanienne, où sont stationnés des éléments de la gendarmerie.

Sokolo est situé dans le cercle de Niono, dans la région de Ségou (centre). Il s’agit de la dernière localité avant la frontière avec la Mauritanie, proche d’une forêt considérée comme un repère de groupes liés à Al-Qaïda. Des responsables maliens ont attribué ce coup de force à des « terroristes », terme par lequel ils désignent les groupes djihadistes liés à Al-Qaïda et à l’organisation Etat islamique (EI) qui sévissent au Mali depuis huit ans, malgré une présence militaire internationale importante.

«Les assaillants étaient plus d’une centaine», selon des témoignages recueillis par l’AFP. Une source étrangère informée a indiqué à l’agence de presse qu’« au moins neuf véhicules de l’armée avaient été emportés». «Les militaires tués sont tous des gendarmes », a déclaré un élu de cette localité. Le nombre de victimes des violences a été multiplié par cinq depuis 2016 au Mali, au Burkina et au Niger pour atteindre environ 4 000 morts en 2019 selon l’ONU. Le conflit au Sahel a fait des centaines de milliers de déplacés.

H. M.

