L’élection présidentielle et les législatives au Mali se tiendront en février et mars 2022, a indiqué jeudi le gouvernement. Les premiers tours de la présidentielle et des législatives auront lieu le 27 février 2022, et d’éventuels seconds tours respectivement les 13 et 20 mars, a précisé le ministre de l’Administration territoriale, Abdoulaye Maïga. Ce double scrutin s’inscrit « dans le cadre strict du respect de la durée de la transition, c’est-à-dire 18 mois », a-t-il souligné. La présidentielle et les législatives seront précédées le 31 octobre par un référendum qui doit permettre une révision de la Constitution. « Cette date tient compte du temps nécessaire (à partir d’avril) pour mener des consultations, élaborer le projet de Constitution, l’adopter par le Conseil national de transition (CNT, qui fait office de Parlement), et enfin son adoption par référendum », a expliqué M. Maïga. Des élections régionales et locales sont également prévues le 26 décembre, a aussi indiqué le ministre. En février, dans son discours de politique générale, le Premier ministre du gouvernement de transition, Moctar Ouane avait tâché de rassurer: « Tous les moyens seront mis en oeuvre pour organiser, dans les délais convenus, des élections libres et transparentes », avait-il affirmé devant le CNT.

