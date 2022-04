Des groupes politiques maliens appellent, depuis quelques mois, à la remise en cause de l’Accord d’Alger sur le Nord-Mali. Parmi eux, les militants de l’Unité de réflexion et d’action pour le Mali (Urdac-Mali).

Par Halim Midouni

Depuis quelques semaines, ils multiplient les déclarations et les rencontres à Bamako, dont le dernier a été organisé le 21 avril dernier à Bamako, pour appeler à dénoncer cet accord au prétexte qu’il offre une couverture aux groupes politico-militaires du Nord-Mali qui sont accusés de séparatisme et de servir des agendas de puissances (la France, ndlr) hostiles à la stabilité et à la souveraineté de leur pays. Si l’audience de l’Urdac-Mali et de groupes maliens hostiles à l’accord d’Alger est difficile à cerner sur le terrain, elle demeure importante sur les réseaux sociaux. Il suffit d’observer et de lire les réactions et les commentaires publiés sur Facebook à propos de l’Accord d’Alger pour comprendre qu’il existe une opinion malienne hostile à ce document signé de haute lutte à Alger en 2015, mais dont l’application n’est pas encore terminée, loin de là. Ainsi, face à cette opinion, l’état-major général des forces armées maliennes a publié, le 23 avril dernier, un communiqué mettant en garde contre les rumeurs diffusées sur les réseaux sociaux et associant la «montée en puissance» de ces forces à leur intention de «contrarier l’application de l’accord pour la Paix et la Réconciliation» issu du processus d’Alger. L’état-major général rappelle que les FAMA restent attachés à l’APR «conformément aux directives politiques et ne sauraient entreprendre d’actions contraires aux engagements du gouvernement malien». Il «appelle à la vigilance contre les nombreuses manœuvres en cours visant à diviser les populations au moment où l’ensemble du peuple malien est résolument tourné vers la paix, la quiétude et le vivre ensemble».

Il s’agit, donc, d’une réponse claire à l’Urdac-Mali et aux groupes qui ne se reconnaissent pas dans l’accord d’Alger de calmer leurs ardeurs de voir les Fama faire le coup de feu contre tout ce qui bouge dans le Nord-Mali. Il s’agirait aussi d’un message de garantie envoyé aux pays du voisinage, engagés par leur soutien à la recherche d’une solution durable au Mali, pour les assurer que l’autorité militaire de transition ne cherche pas à compliquer un paysage politico-sécuritaire malien déjà critique ou à travailler sur des scénarios susceptibles d’avoir des conséquences de déstabilisation de la sous-région. L’armée malienne entend, en effet, se concentrer sur le front sécuritaire où la situation reste encore marquée par des attaques terroristes comme celle qui a visé, hier dimanche, trois camps de l’armée à Sévaré, Nionio et Bopho, trois localités dans le centre du Mali. Elle entend poursuivre ses opérations contre les groupes armées avec le soutien de la Russie qui lui a livré, le 18 avril dernier, de nouveaux équipements militaires – deux hélicoptères et des radars de surveillance après ceux réceptionnés le 31 mars et décembre 2021. Cette coopération va se poursuivre, selon le Premier ministre malien Choguel Maïga qui a reçu, vendredi 22 avril, l’ambassadeur de Russie. «Nous avons décidé d’avoir notre autonomie dans le domaine sécuritaire et celui du commerce extérieur. Nous voulons, qu’au-delà de la coopération militaire fructueuse en cours, diversifier notre partenariat dans plusieurs domaines, notamment commerciaux», a déclaré le Premier ministre.

Le diplomate Russe a exprimé la volonté de son pays d’élargir sa coopération avec le Mali dans plusieurs domaines notamment l’économie, la santé, la culture, les mines et autres. Il dira enfin que son pays continuera à accompagner le gouvernement de transition. n