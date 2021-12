Le président de la transition au Mali, Assimi Goïta, a appelé à «une transformation fondamentale des mentalités et des comportements «dans le cadre de l’organisation des Assises nationales de la refondation (ANR), dont la phase locale a débuté hier samedi, 11 décembre. «Les Assises nationales de la refondation, qui s’engagent ce samedi et se terminent le jeudi 30 décembre 2021, sont une aubaine pour instaurer entre toutes les filles et tous les fils de ce pays un dialogue franc, direct et fécond, afin d’atténuer les querelles infécondes qui tendent à miner le processus de Transition en cours et nuire à l’espoir de renaissance du Peuple malien, pourtant épris de paix et de justice, mais particulièrement attaché à ses valeurs», a déclaré le chef de l’Etat malien. Assimi Goïta a rappelé que «les Assises nationales de la refondation de l’Etat sont, par vocation, ouvertes au peuple malien, donc au Mali profond, le Mali des paysans, des bergers, des artisans, des ouvriers, des ménagères, des personnes âgées, dépositaires de notre sagesse, des communicateurs traditionnels, gardiens de notre patrimoine culturel, des personnes déplacées ou réfugiées». Pour le président de la Transition, ces assises ont pour objectif de permettre au peuple, de «s’exprimer en toute liberté, sans tabou et sans exclusive, suivant les règles sacrosaintes du dialogue et qui sous-tendent l’écoute mutuelle». Et d’ajouter qu’«il y va de la légitimité des recommandations qui sortiront de ce débat national mais aussi de la nécessaire adhésion du peuple tout entier pour assumer, accompagner et suivre la mise en œuvre des réformes audacieuses à entreprendre par la suite pour l’avènement du nouveau visage de l’Etat malien». Goïta a expliqué que «la réussite de cet événement hautement important pour le devenir du Mali, se mesurera à l’aune des propositions fortes et pertinentes qui en sortiront et qui aideront à la conduite stratégique de la gouvernance globale de notre pays, en harmonie avec le voisinage immédiat et l’environnement international». « D’où la nécessité d’une transformation fondamentale des mentalités et des comportements», a souligné le chef de l’Etat.

Enfin Assimi Goïta a annoncé que «les Assises nationales de la refondation nous offrent une occasion exceptionnelle pour nous interroger sur le type de citoyens que nous voulons être, les valeurs sociétales endogènes que nous voulons accroître et promouvoir (…) le type de leaders dont nous avons besoin pour construire et conduire le Mali nouveau». A noter que lesdites assises, devraient permettre aux Maliens de déterminer le chronogramme des futures élections, décider de se prononcer sur la durée de la transition en plus de se pencher sur les réformes de refondation. Treize thématiques seront débattues au cours de ces assises nationales : défense et sécurité, souveraineté nationale, lutte contre le terrorisme, justice et droits de l’homme, politique de bonne gouvernance, politique étrangère et coopération internationale, intégration africaine, réformes sociales, questions humanitaires, élections et l’accord de paix et de réconciliation, issu du processus d’Alger. Ces assises nationales, qui seront placées sous l’égide de la présidence de la transition, concernent toutes les couches sociales et forces vives de la nation et de la diaspora.

Au total, il y aura plus de 150 participants au niveau des 19 régions, 300 au district de Bamako et 1000 pour les assises nationales. Les échanges et communications se dérouleront en séances plénières et en groupes de travail, selon le règlement intérieur. Les assises nationales avaient été annoncées à la mi-juin par le Premier ministre de transition malien, Choguel Maïga. n

