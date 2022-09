Synthèse Salim Benour

La Coalition pour l’observation citoyenne des élections au Mali (Cocem), considérée comme un acteur important dans l’organisation des élections dans le pays voisin, s’est inquiétée, hier mercredi, du retard dans l’installation de l’organe nouvellement créé par les autorités de transition pour la gestion des scrutins. Dans un communiqué, elle s’est déclarée préoccupée par le retard pris dans la mise en place de l’Autorité indépendante de gestion des élections (AIGE) ».

La Cocem « appelle les autorités maliennes à accélérer le processus en vue du respect du chronogramme (calendrier) électoral des réformes politiques et électorales ». Le président de transition malien, le colonel Assimi Goïta, a promulgué fin juin la loi électorale, un prérequis à l’organisation d’élections et à un retour des civils au pouvoir. Cette loi électorale met notamment en place l’AGIE, un organe unique de gestion des élections à la place d’un système tripartite contesté.

La Cocem « constate que le ministère de l’Administration territoriale est dans la finalisation du processus de désignation des représentants des partis politiques et de la société civile » devant siéger dans la structure. Elle « regrette l’option du tirage au sort » des membres de l’AGIE décidée par les autorités. L’AGIE est formée de 15 membres dont des représentants des pouvoirs publics, des partis politiques et de la société civile qui n’ont pas pu s’entendre sur les modalités de leur désignation, poussant les autorités à choisir le tirage au sort.

Le processus concernant l’AGIE « devrait être finalisé au plus tard le 19 septembre 2022 pour respecter le délai de six mois » entre sa mise en place et le référendum prévu le 19 mars 2023, fait remarquer la Cocem. Une élection présidentielle est prévue en février 2024 au Mali et un référendum sur une nouvelle Constitution en mars 2023. Des législatives doivent aussi se tenir entre octobre et novembre 2023, et des élections locales en juin 2023. Ce calendrier a été fixé après d’âpres négociations entre le pouvoir de transition au Mali et les Etats ouest-africains. Sur le terrain, l’enjeu fondamental reste celui de la sécurité et la protection des populations obligées par les violences de quitter leurs lieux de vie. Depuis mars dernier, des dizaines de milliers de personnes, dont de très nombreux enfants, ont afflué à Ménaka, une ville du nord-est malien, fuyant les combats incessants mettant aux prises djihadistes et groupes armés, a indiqué un responsable local. Les autorités dénombrent « 65. 095 individus », dont près de 47 000 mineurs, arrivés à Ménaka, dans la région frontalière avec le Niger, a dit à l’AFP Ahmadou Chami Dicko, le directeur du développement social, structure étatique qui recense les déplacements.



Le fléau des groupes armés

Cette immense région reculée est le théâtre depuis des mois d’affrontements entre groupes djihadistes rivaux affiliés à Al-Qaïda et à l’organisation Etat islamique au Grand Sahara (EIGS), et de combats entre djihadistes et groupes armés essentiellement touarègue qui ont signé des accords de paix avec le gouvernement en 2015. La région est aussi livrée au banditisme et aux trafics.

Plusieurs centaines de civils ont été tués en mars, avait alerté l’ONU sans pouvoir donner de bilan précis tant l’accès à la zone et à l’information est difficile. Quasiment pas une semaine ne passe sans qu’une attaque d’un campement ou des affrontements entre hommes armés ne soient rapportés. Le 26 août, des combats ont opposé des djihadistes du Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (GSIM) affilié à Al-Qaïda, à d’autres de l’EIGS à l’est de Ménaka, a rapporté un officiel proche des autorités s’exprimant sous le couvert de l’anonymat pour sa sécurité.

Plus à l’Ouest, la ville de Gao est quasiment coupée de l’intérieur du pays par la route en raison du blocus instauré depuis des mois par les djihadistes sur la Nationale 16, un axe primordial pour les échanges. Gao s’est retrouvée pratiquement en rupture de médicaments.

L’ONU et le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) ont indiqué mardi avoir mis en place un pont aérien entre la capitale Bamako et Gao pour faciliter la livraison de médicaments. Cet « appui logistique » a été apporté « sur demande du ministère (malien) de la Santé », a dit Antoine Grand, chef de mission du CICR, sur les réseaux sociaux. n

